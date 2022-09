Notarzt-Einsatzfahrzeug brennt auf der A2 aus

Ein Notarztfahrzeug ist am Donnerstag auf der Autobahn 2 bei Rheda-Wiedenbrück in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Während einer Überführungsfahrt ist am Donnerstagnachmittag ein Notarzt-Einsatzfahrzeug eines privaten Anbieters aus Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Der 41-Jährige Fahrer war mit dem komplett ausgestatteten Fahrzeug auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs, als er kurz hinter der Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück die Flammen bemerkte und den Ford S-Max geistesgegenwärtig auf den Standstreifen lenkte.

Sauerstoffflaschen mussten gekühlt werden

Matthias Goerke als Einsatzleiter der Feuerwehr berichtete, dass das Spezialfahrzeug unter anderem auch mit einem Beatmungsgerät ausgerüstet gewesen sei, zu dem auch zwei Sauerstoffflaschen für die medizinische Versorgung von Erkrankten gehört. Diese Flaschen mussten zunächst von dem Angriffstrupp aus einer Deckung gekühlt werden, um ein Bersten zu verhindern.

Neben den Beamten der hauptamtlichen Wache war auch der Löschzug Rheda alarmiert worden, der mit zwei Fahrzeugen vor allem zusätzliches Löschwasser brachte. Zwei Feuerwehrleute rüsteten sich mit Atemschutzgeräten aus und löschten die Flammen, aufgrund von möglicherweise platzenden reifen oder Gasdruckdämpfern mussten sie zunächst aus einer etwas größeren Entfernung löschen, so Goerke im Gespräch.

Bei seinem Eintreffen an der Brandstelle unweit der Brücke Am Sandberg stand der Pkw in Vollbrand, der Fahrer hatte sich unverletzt ins Freie retten können. Während der Löscharbeiten platzte der Kraftstofftank, nachdem zunächst lediglich mit Wasser gelöscht worden war, musste nun auch Schaummittel eingesetzt werden. Ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Kreises Gütersloh machte sich später ein Bild vom Ausmaß des Schadens für die Umwelt und leitete Gegenmaßnahmen ein.

Die Polizeibeamten der Autobahnwache Stukenbrock sperrten die drei Fahrstreifen für gut 30 Minuten, als die größte Gefahr gebrannt war, konnte nach Rücksprache mit der Feuerwehr der linke der drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Fahrzeuge hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt auf einer Länge von gut sieben Kilometern bis zur Brücke Neuenkirchener Straße in Gütersloh gestaut, viele Verkehrsteilnehmer verließen die Schnellstraße an der Anschlussstelle mit der B64 und versuchten durch den Ortskern Rheda weiter Richtung Oelde zu fahren. So waren auch hier viele Straßen verstopft. Nach rund zwei Stunden war das ausgebrannte Fahrzeug abgeschleppt konnten alle drei Fahrstreifen in Richtung Westen wieder freigegeben werden.