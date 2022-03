Notunterkunft Wiedenbrück: Letzte Vorbereitungen laufen

Die Sporthalle am Burgweg in Wiedenbrück ist zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine umfunktioniert worden.

Vor dem Einsatz in der Burgturnhalle stellte DRK-Mitarbeiterin Denise Steinborn (r.) den Helfern die Örtlichkeiten vor.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als Betreiber der Notunterkunft Sporthalle am Burgweg in Wiedenbrück ist eigenen Angaben zufolge aktuell dabei, letzte Vorkehrungen für die Inbetriebnahme zu treffen. Ein Sanitätsraum, ein Stillzimmer und ein Kinderspielbereich müssen noch eingerichtet werden, teilt die Organisation mit. Auch Spiegel für die Waschräume, Kühlschränke zum Lagern von schnell verderblichen Lebensmitteln und Spinde zur Aufbewahrung von Wertsachen seien noch zu beschaffen.

Erste Belegungen sind für Anfang April vorgesehen

DRK-Organisationsleiter Jürgen Strathaus geht laut Mitteilung des Kreisverbands derzeit davon aus, dass die Halle am Donnerstag dieser Woche fertig eingerichtet ist. Am Folgetag, 1. April, soll es zu ersten Belegungen kommen. Parallel zur technischen Herrichtung der Sportstätte habe das Rote Kreuz große Anstrengungen unternommen, um den Schutzsuchenden ihren unfreiwilligen Aufenthalt unter den gegebenen Umständen so angenehm wie möglich zu gestalten, schreibt ein Sprecher. „So wurden neu für die Betreuung rekrutierte Mitarbeiter Ende vergangener Woche von der kommissarischen Einrichtungsleiterin Denise Steinborn und DRK-Vorstand Ilka Mähler mit den humanitären Grundsätzen des DRK vertraut gemacht“, heißt es.

„Wir müssen davon ausgehen, dass wir es mit schwer traumatisierten Menschen zu tun bekommen. Wir wollen ihnen Gelegenheit geben, bei uns zur Ruhe zu kommen und ihre schlimmen Erlebnisse zu verarbeiten. Dabei wollen und müssen wir ihnen mit dem gebotenen Respekt und höchster Sensibilität begegnen“, wird Mähler zitiert.

Das Konzept sieht Angebote für eine Beschäftigung durch einfache Tätigkeiten vor. Ilka Mähler: „Es tut den Menschen nicht gut, wenn sie den ganzen Tag antriebslos auf ihren Betten sitzen. Deswegen wollen wir sie auch am Anrichten von Frühstück und Abendessen und an den damit verbundenen Küchenarbeiten beteiligen.“ Für weitere Angebote wie eine geführte Erkundung der Umgebung setzt das DRK auf private Initiativen. Wer sich ein derartiges Engagement vorstellen kann, wird um eine Registrierung unter www.team-westfalen.de gebeten.