Oelder (30) kommt bei Unfall in Wiedenbrück ums Leben

In Rheda-Wiedenbrück ist am Donnerstag ein Pedelec-Fahrer verunglückt. Am Abend verstarb er im Krankenhaus.

Rheda-Wiedenbrück/Oelde (gl) – Tödlich ist am Donnerstagnachmittag in Rheda-Wiedenbrück ein Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers aus Oelde ausgegangen.

Zusammenstoß mit Laterne

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der 30-Jährige mit seinem Zweirad auf dem Wieksweg in Richtung des Kreisverkehrs von Westring und Ringstraße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß er in Höhe der Schmiedestraße gegen eine auf dem linken Gehweg stehenden Straßenlaterne. In der Folge stürzte der Oelder.

Passanten wurden auf den auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam und informierten den Rettungsdienst. Mit einem Krankenwagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Dort verstarb er am Donnerstagabend, heißt es weiter.

Die Polizei Gütersloh sucht nun Zeugen: Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer hat den Mann auf seinem Pedelec gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter 05241/869-0 entgegen.