Ohne Test kein Schwimmen im Wiedenbrücker Hallenbad

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das neue Jahr ist angebrochen und mit ihm die Zeit der guten Vorsätze. Endlich mal mehr Sport zu treiben, mag sich mancher vorgenommen haben, und einen Hallenbadbesuch planen. Wer die Schwimmtasche packt, sollte jedoch auf jeden Fall daran denken, nicht nur Badeanzug oder -hose mitzubringen, denn es gelten seit Ende Dezember verschärfte Coronaschutzmaßnahmen. Darüber, welche Regeln einzuhalten sind, herrscht offenbar noch Informationsbedarf.

Schüler gelten ab Montag als getestet

Aufgrund zahlreicher Nachfragen weist die Stadtverwaltung deshalb darauf hin, dass das städtische Hallenbad in Wiedenbrück seit dem Jahreswechsel nur noch von immunisierten Personen besucht werden darf, die zusätzlich ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können. „Gemäß der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen dürfen nur getestete Personen eingelassen werden, die geimpft oder genesen sind und über ein offiziell bescheinigtes negatives Ergebnis eines höchstens 24 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines von einem anerkannten Labor bescheinigten höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests verfügen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zu der geltenden 2Gplus-Regel. Schüler gelten demnach nach den Ferien aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Bis zum Ferienende allerdings, also bis einschließlich Sonntag, 9. Januar, müssen auch sie einen negativen Test vorweisen.

Maskenpflicht bis zur Umkleide

Ansonsten gelten weiter die bisherigen Beschränkungen innerhalb des Bads am Ostring. Das bedeutet, dass eine Maskenpflicht bis zur Umkleide besteht, Abstand zu halten ist und sich höchstens 86 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen. Der Besuch ist innerhalb bestimmter Zeitfenster möglich. Weitere Informationen dazu finden sich auf der städtischen Internetseite: www.rheda-wiedenbrueck.de/baeder. Dort informiert das Buchungssystem der Sportstätte auch über die jeweils noch verfügbaren Zeitfenster sowie Plätze für Schwimmfreunde. Über den Webshop können auch schon vor dem Besuch Tickets erworben werden.

Eine Übersicht

Während der Schulferien (bis einschließlich 9. Januar) gelten die folgenden Öffnungszeiten Montag: 12 bis 14.30 Uhr, 15 bis 18 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 6 bis 8 Uhr, 8.30 bis 10.30 Uhr, 11 bis 13 Uhr, 13.30 bis 15.30 Uhr, 16 bis 18 Uhr, 18.30 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag: 6 bis 8 Uhr, 8.30 bis 10.30 Uhr, 11 bis 13 Uhr, 13.30 bis 15.30 Uhr, 16 bis 18 Uhr, 18.30 bis 22 Uhr, Samstag: 8 bis 10 Uhr, 10.30 bis 12.30 Uhr, 13 bis 15 Uhr, 15.30 bis 18 Uhr, Sonntag: 8 bis 10 Uhr, 10.30 bis 12.30 Uhr, 13 bis 17 Uhr.

Eine Liste mit Schnelltestzentren in der Rheda-Wiedenbrück finden Interessenten auf der Internetseite des Kreises Gütersloh: www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/corona/.