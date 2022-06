Oldtimerausfahrt zum Geschichtsfest in Rheda-Wiedenbrück

Unter dem Motto „90 Kilometer Heimat erfahren“ startet am Sonntag, 26. Juni in Rheda eine Oldtimerausfahrt. Mit von der Partie wird auch Mathias Kerker aus Rietberg, sein, der einen Fort Fairlane 500 Skyliner von 1958 besitzt.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Anlässlich seines 90- jährigen Bestehens veranstaltet der Heimatverein Rheda im Rahmen seines Geschichtsfests am Sonntag, 26. Juni, die dritte Oldtimerausfahrt unter dem Motto „90 Kilometer Heimat erfahren“. Treffpunkt für die touristische Ausfahrt ist um 9 Uhr am Domhof in Rheda. Dort wird das Roadbook ausgegeben und die Teilnehmer erhalten einen Frühstücksimbiss. Auf dem Parkdeck an der Schulte-Mönting-Straße können schon vor dem Start die historischen Motorräder und Pättkesschnüver sowie die vierrädrigen Old- und Youngtimer besichtigt werden.

Ab 11 Uhr werden die liebevoll gepflegten Fahrzeuge vom Domhof im Minutentakt auf die 90 Kilometerlange Strecke geschickt. Auch in diesem Jahr hat das Organisationsteam rund um Hendrik Kohls eine abwechslungsreiche Strecke mit interessanten Haltepunkten ausgearbeitet. Unterwegs gilt es einige Aufgaben zu lösen, die dann in die Wertung einfließen.

Grillparty rundet die Veranstaltung ab

Für die Stärkung unterwegs gibt es mit Kaffee und Kuchen. Ab 15 Uhr werden die Oldtimer am Domhof zurück erwartet. Die Anfahrt erfolgt entlang des Weinfests durch die Fußgängerzone zum Domhof. Nach dem Auswerten der Bordkarten werden im Anschluss den Siegern ihre Pokale überreicht. Eine Grillparty mit Musik rundet das Angebot für die Teilnehmer und Besucher ab.

Interessierte Oldtimerbesitzer erhalten weitere Informationen und Details zur Ausschreibung unter 0160/96048301 (Kohls). Anforderung der Nennungsunterlagen und Abgabe der Nennung per Mail an MFGJG@t-online.de. Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind und schon Anmeldungen vorliegen, erfolgt die Vergabe nach Nennungseingang. Interessierte Zuschauer sind willkommen, die zahlreichen Fahrzeuge zu bestaunen und in Erinnerungen zu schwelgen. Es gibt Speisen und Getränke.