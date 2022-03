Osterrath-Realschule in Wiedenbrück sammelt Hilfsgüter

Hilfstransport: Die Schüler und Lehrer der Osterrath-Realschule haben für die unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine gesammelt. Der Lastwagen schloss sich einem Transport an, der an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren ist.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Auch die Osterrath-Realschule unterstützt die unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine. Am vergangenen Freitag verließ ein Transporter voller Sachspenden den Schulhof der Bildungseinrichtung am Burgweg. Dringend benötigte Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene sowie Babynahrung wurden von den Schülern für die Ukraine gespendet.

Schüler unterstützen Spendenaktion

Initiiert wurde die Sammelaktion von der Klasse 8d mit ihren Klassenlehrern Jessica Biggs und Thorsten Behrens. Sie hatten in der Mensa eine Sammelstation für die Sachspenden der gesamten Schulgemeinschaft eingerichtet, anschließend die abgegebenen Waren sortiert, in Kartons verpackt und den Lkw beladen. Unterstützt wurden sie dabei von weiteren Lehrern der Realschule. Mit den Hilfsgütern unterstützt die Osterrath-Realschule die Spendenaktion, die durch den Hegering Verl in Kooperation mit der Feuerwehr Kaunitz organisiert wurde. Am Samstag machten sich drei Lastwagen auf den Weg nach Lukow/Lubin in Polen. Von dort ging es weiter an die Grenze zur Ukraine.

„Dem Bedürfnis unserer Schülerinnen und Schüler, aktiv zu werden und eine sinnvolle Unterstützung zu leisten, konnten wir so begegnen“, äußerte sich der Schulleiter Olaf Diekwisch beim Abtransport der Hilfsgüter. In den Politikstunden werde aktuell viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen, die Hintergründe aufgearbeitet und die aktuelle Situation in den Blick genommen. Den Jugendlichen die Möglichkeiten zum Handeln aufzuzeigen und sie darin zu unterstützen, sei ein wichtiger Aspekt, der mit dieser Aktion umgesetzt wurde, teilt die Schulverwaltung in einem Schreiben mit.