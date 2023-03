Pannenserie in Rheda-Wiedenbrücker Bädern

Die Pannenserie in den Bädern reißt nicht ab. Jetzt ist das Lehrschwimmbecken der Moritz-Fontaine-Gesamtschule in Rheda gesperrt.

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Die Pannenserie in den Rheda-Wiedenbrücker Bädern reißt nicht ab. Jetzt ist es zu einem technischen Defekt im Lehrschwimmbecken der Moritz-Fontaine-Gesamtschule in Rheda gekommen. Aufgrund der erforderlichen Reparaturarbeiten muss das Bad mindestens vier Tage für Nutzer geschlossen bleiben.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, ist eine gusseiserne Abflussleitung geplatzt. Das führe zu Störungen der Wasserabläufe rund um das Becken. Die Duschen sowie die Toiletten seien ebenfalls von dem Defekt betroffen, informiert Rathaussprecherin Lena Henkenjohann. Mit der Reparatur der Abflussleitung sei bereits eine Fachfirma beauftragt worden. Aktuell gehe man von einer mindestens viertägigen Reparaturzeit aus.

Ob die Kleinschwimmhalle der Moritz-Fontaine-Gesamtschule noch in dieser Woche für das Schul- und Vereinsschwimmen geöffnet werden könne, sei folglich ungewiss. In den vergangenen Wochen war es auch in den beiden anderen städtischen Bädern zu Störungen gekommen. Betroffen waren das Hallenbad und die Kleinschwimmhalle in Wiedenbrück.