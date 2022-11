Pärchen bei Motorradunfall in Lintel schwer verletzt

Rheda-Wiedenbrück

Schwer verletzt worden ist am Freitagabend ein Gütersloher Ehepaar bei einem schweren Motorradunfall auf der Straße Am Postdamm in Lintel. Der 29-jährige Fahrer hatte in der scharfen Linkskurve zur B64 die Gewalt über die rote Honda CBR verloren und war mit dem Zweirad in die Leitplanke geprallt.

Von Andreas Eickhoff