Pedale verwechselt: Smart fährt in Rhedaer Gartencenter

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Mitarbeiter und Kunden in dem Gartencenter an der Feldstraße.

Vor dem Förderband der Kasse kam der weiße Elektro-Smart im Gartencenter an der Feldstraße zum Stehen. Die Fahrerin hatte offenbar Bremse und Gas verwechselt, vermutet die Polizei.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Weil sie vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, ist am Donnerstag gegen 16.35 Uhr eine 91-jährige Smart-Fahrerin mit dem Elektroauto in ein Gartencenter an der Feldstraße gefahren. Die Seniorin sowie eine Kundin wurden leicht verletzt. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 50 000 Euro.

Fahrerin und Kundin werden ins Krankenhaus gebracht

Verletzt wurde eine 62-jährige Rietbergerin, die ihren Einkauf gerade bezahlen wollte, als sich der Unfall ereignete. Sie wurde am Unterschenkel leicht eingeklemmt. Ebenso wie die Autofahrerin wurde sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich insgesamt acht Mitarbeiter und eine etwa gleichgroße Zahl an Kunden in dem Gartencenter, berichtet Geschäftsführer Uwe Richarz im Gespräch mit unserer Zeitung. Er selber war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Geschäft, eilte aber nach dem Anruf schnell dorthin.

„Das Geschäft existiert seit 52 Jahren, aber das haben wir noch nicht erlebt“, resümiert der geschockte Geschäftsführer. Er fand ein großes Trümmerfeld vor. Der weiße Kleinwagen stand zwischen den beiden Kassen. Davor befand sich der Einkaufswagen der verletzten Kundin.

Ohrenbetäubender Knall

Nach Polizeiangaben hatte die 91-Jährige offenbar im Eingangsbereich einparken wollen, als sie die beiden Pedale verwechselte. Mit einem ohrenbetäubenden Knall schoss der Smart in den Rhedaer Markt, berichteten Augenzeugen. Glücklicherweise kam er nach wenigen Metern zum Stehen. Das Auto beschädigte aber nicht nur die Tür, sondern auch die beiden Kassen.

Nach den notwendigen Maßnahmen der Polizei und ersten Aufräumarbeiten wurde der Kleinwagen im Rückwärtsgang vorsichtig wieder aus dem Geschäft gefahren