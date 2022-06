Pedlecfahrer in Batenhorst schwer verletzt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Schwer verletzt worden ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Batenhorst am Dienstagmorgen. Der Pedelecfahrer aus Langenberg stieß im Kreuzungsbereich Haxthäuserweg/ Hellweg mit einem Auto zusammen.

Autofahrer wollte den Hellweg queren

Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 6.30 Uhr ein 47-jähriger Delbrücker mit einem Opel den Haxthäuserweg in Richtung St. Vit und beabsichtigte den Hellweg zu queren. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 49-jähriger Langenberger mit einem Pedelec dem Kreuzungsbereich auf dem Hellweg in Richtung Wiedenbrück. Nachdem der Opel-Fahrer zunächst am Stoppschild angehalten hatte, setzte er seine Fahrt fort und kollidierte mit dem Radfahrer. Der 49-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und transportierte den Langenberger anschließend zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.