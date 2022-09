Pfarrhaus Langenberg für Öffentlichkeit zugänglich

Das Pfarrhaus Langenberg rückt am Sonntag in den Mittelpunkt des Interesses. Im Rahmen des Lambertusfests soll es für geöffnet werden.

Langenberg (gl) - Das im Jahr 1892 erbaute Pfarrhaus am Langenberger Kirchplatz rückt am Sonntag, 18. September, in den Mittelpunkt des Interesses. Im Rahmen des Lambertusfests soll das Haus, das bis auf das Kontaktbüro der Pfarrgemeinde inzwischen leer steht, für die Öffentlichkeit geöffnet werden.

Pfarrer ausgezogen

Vor einigen Wochen ist Pastor Olaf Loer dort ausgezogen, um in Wiedenbrück zusammen mit Pfarrdechant Reinhard Edeler das Pfarrhaus direkt neben dem Zentralbüro des Pastoralverbunds Reckenberg zu bewohnen. „Wir wollen die Türen weit öffnen und jeder darf sich das Haus von innen anschauen“, erklärt Jochen Leweling vom Pfarrgemeinderat. Erste Pläne liegen bereits vor, was mit dem Traditionshaus, das solide gebaut ist und einen ganz besonderen Charme hat, in der Zukunft passieren soll.

Ein Kindergarten?

Der St.-Lambertus-Kindergarten soll demnächst neu gebaut werden und da könnte sich zwischen Pfarrhaus und Kindergartenneubau eine schöne Symbiose ergeben. Von daher sei dieser Tag auch bestimmt für Eltern von Kindergartenkindern eine gute Gelegenheit, sich das Pfarrhaus einmal näher anzuschauen, sagt Gemeindereferentin Claudia Becker. Der Pfarrgemeinderat stellt zudem Tafeln auf, damit die Besucher ihre Ideen für die weitere Nutzung des 130 Jahre alten Pfarrhauses kundtun können.

Buntes Programm

Das Lambertusfest in Langenberg startet am Sonntag um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss steht das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Für die Kinder gibt es verschiedene Spielangebote, Kinderschminken und eine Buttonmaschine. Für die erwachsenen Besucher gibt es ein Platzkonzert mit der Langenberger Blaskapelle, Leckeres vom Grill, kühle Getränke und die Gelegenheit zum Austausch.