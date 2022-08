Pferdeschutzhof in Lintel sucht Zuhause für Nex

Nex würde sich in ihrem neuen Zuhause sicher über weitere tierische Mitbewohner freuen – sie sind aber kein Muss.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das Team hat sie als eine sehr liebe Hündin kennengelernt, die Menschen und Artgenossen sowie das Spiel mit ihnen mag. Die junge Dame muss noch das kleine Hunde-Einmaleins lernen, aber das dürfte kein Problem sein: Mit Leckerchen und Streicheleinheiten lässt sie sich gern überzeugen. Nex würde sich in ihrem neuen Zuhause sicher über weitere tierische Mitbewohner freuen – sie sind aber kein Muss. Ihrem Alter entsprechend ist sie munter und möchte viel erleben, weiß aber auch, wie man zur Ruhe kommt. Wer die Hündin kennenlernen möchte, hat dazu auf dem Pferdeschutzhof am Heideweg 42 in Lintel, 05242/377704, Gelegenheit.