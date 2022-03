Pflegestellen für Tiere in Rheda-Wiedenbrück gesucht

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Kinder brauchen Kontakt zu ihren Haustieren. Das gilt erst recht für diejenigen, die vor Krieg und Bombenhagel geflohen sind und fernab der Heimat buchstäblich vor dem Nichts stehen. Aus diesem Grund werden nun Pflegestellen für Tiere von aus der Ukraine Geflüchteten gesucht. Diese sollen sich aus genannten Gründen in Unterkunftsnähe befinden.

Herzzerreißende Bilder

„Die Bilder der geflüchteten Menschen, die in Transportboxen, an der Hundeleine und nicht selten unter Mantel und Jacke zum Schutz vor der Kälte ihre tierischen Lieblinge durch Bombenhagel und Raketenbeschuss mit sich retten, berühren unser Herz, wenn wir sie im Fernsehen oder im Netz sehen. Aber wenn das eigene Leben und das der Tiere gerettet sind, werden viele Geflüchtete von der harten Realität – spätestens beim Checkin in den Unterkünften – eingeholt“, erläutert Bettina Faltis. Die Mutter, Tierliebhaberin und Pädagogin ruft daher dazu auf, Kurzzeitpflegestellen für Hund, Katze und Co. zur Verfügung zu stellen.

Per Gesetz verboten

Das Halten von Tieren in Sammelunterkünften ist per Gesetz in Deutschland verboten. „Dies hat dazu geführt, dass sich in und vor den Unterkünften herzzerreißende Szenen abgespielt haben, wenn hochgradig kriegstraumatisierte Kinder ihre geliebten Tiere abgeben mussten“, sagt Faltis. Tierheime seien bereits am Limit. „Was können wir hier in Rheda-Wiedenbrück also tun, um diese unbefriedigende Situation so zeitnah und nachhaltig wie möglich im Sinn aller Betroffenen von Beginn an anders zu gestalten?“

Pflegestellen gesucht

Diese Frage hat sich Bettina Faltis zuletzt immer wieder gestellt. Als Lehrerin weiß sie, wie wichtig für traumatisierte Kinder und Jugendliche Stabilität und Schutz sind. „Dazu leisten Tiere oftmals einen wichtigen Beitrag“, sagt sie. Deshalb habe sie für sich persönlich die Entscheidung getroffen, eine Pflegestelle für einige Kleintiere anzubieten. „Hier sehe ich eine Chance für echtes Bürgerengagement – für Kinder und Tiere gleichermaßen. Meine Idee ist, in den Wohngebieten und Nachbarschaften, die an die Unterkünfte angrenzen, passende Pflegestellen zu finden. Dies würde einerseits die Problematik der Unterbringung lösen und andererseits den Kindern kurze Wege und die weitestgehende Übernahme der Tierpflege und -betreuung ermöglichen.“

Koordination ist das A und O

Was es aus Sicht Faltis’ dazu noch braucht, ist eine Stelle, die dies koordiniert. „Es wäre eine schnelle und unbürokratische Kooperation des Ankunftszentrums rund um die St.-Pius-Kirche, der von der Stadt eingerichteten Ukraine-Infohotline und des Tierschutzes vonnöten“, sagt die Pädagogin. Gerade jetzt, wo das Sportzentrum Burg wieder als Notunterkunft fungiert, wäre es wünschenswert, wenn sich Menschen aus den angrenzenden Wohngebieten melden, die eine Pflegestelle anbieten können. Angebote an die Stadt können unter 05242/963242 oder per E-Mail an ukrainehilfe@rh-wd.de gemacht werden.