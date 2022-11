Planer nehmen am Moorweg in Rheda den Druck vom Kessel

Kopfzerbrechen bereitet manchem die verkehrliche Erschließung der Flächen links und rechts am Moorweg, die im Norden an die Bahntrasse stoßen. Schon jetzt sei die Strecke eine Raserpiste, geben Anwohner zu bedenken. Dass die Bahn gar die Unterführung optimiert, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Baudezernent Stephan Pfeffer erinnerte an die Schwierigkeiten, die es schon allein deshalb gegeben habe, weil man an der Anlage an der Herzebrocker Straße m Leuchten anbringen will.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wenn Menschen einen Klotz ablehnen, darf nicht ernsthaft erwartet werden, dass sie einen massiven Riegel akzeptieren: „Aus heutiger Sicht kann ich Ihre ablehnende Haltung zu Beginn des Prozesses nachvollziehen“, hat der Technische Beigeordnete Stephan Pfeffer während der Bürgerversammlung zum Bebauungsplan „Am Großen Moor“ in Rheda gegenüber den zahlreichen Anliegern eingeräumt.

Stadtverwaltung bittet um Verständnis

Gleichzeitig warb der Vertreter der Verwaltungsspitze im Rathaus Rheda um Verständnis. Als man das Vorhaben angepackt habe, seien die Vorzeichen völlig andere gewesen. Werkverträge in fleischverarbeitenden Betrieben waren kurz nach den massenhaften Corona-Infektionen bei Tönnies passé, zunehmend wurde der Ruf nach angemessener Unterbringung der mehreren tausend Arbeitsmigranten in der Doppelstadt laut, was den Druck auf den ohnehin angespannten Markt noch einmal verstärkte.

Der erste Ansatz, Druck vom Kessel zu nehmen, indem man Ackerflächen am Moorweg in Rheda für Wohnbebauung entwickelt, wobei sich ein mitunter viergeschossiges Mehrparteienobjekt an den Bahndamm schmiegen sollte, um den Rest der Nachbarschaft vor dem Lärm vorbeifahrender Züge abzuschirmen, flog Pfeffers Dezernat um die Ohren. Kaum waren die ersten Skizzen öffentlich in einem Fachausschusssitzung erörtert worden, bildete sich die Bürgerinitiative „Unsere Meinung zählt!“, die sich im Interesse der Nachbarn für eine maßvolle Entwicklung des Ackers stark macht. Offenbar mit Erfolg, wie die jüngst gemeinsam mit der Stadt initiierte Veranstaltung eindrucksvoll unter Beweis stellte.

„Wir haben ganz schön Luft abgelassen“, machte der Baudezernent am Donnerstagabend im Ratssaal vor den Anliegern deutlich, dass gerade noch die Hälfte des einstigen Volumens vorhanden ist. Gemeinsam mit dem externen Stadtplaner Roger Loh und Michael Brunsiek, Fachbereichsleiter Stadtplanung und Bauordnung im Rathaus, präsentierte er den Nachbarn vom Galgenknapp und anderen angrenzenden Straßen sowie Vertretern der Politik eine Variante, die sich deutlich besser einfügt in den Bestand als jener Entwurf, der im Sommer des vergangenen Jahres zum Auslöser einer Debatte geworden war.

Fachausschuss soll grünes Licht geben

Geduldig erläuterten die Fachleute die Grundzüge des Baurechts und die verschiedenen Verfahrensschritte, versicherten darüber hinaus, jederzeit Herrn des Verfahrens zu sein. Zwar könne man denen, die entlang des Bahndamms als Investoren auftreten möchten, nicht jedes Detail der Ausführung ins Pflichtenheft schreiben, dennoch sei der Umfang der möglichen Einflussnahme groß. Schließlich gehören die Flächen der Stadt. Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung soll in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 8. Dezember, die Offenlage der Bauleitplanung beschließen.

Verkehrstechnische Erschließung bereitet Kopfzerbrechen

Kopfzerbrechen bereitet manchem noch die verkehrliche Erschließung der Flächen links und rechts am Moorweg, die im Norden an die Bahntrasse stoßen. Schon jetzt sei die Strecke eine Raserpiste, gab eine Anwohnerin zu bedenken. Wenn künftig kurz vor der ohnehin engen Unterführung zusätzliche Autofahrten in einem Knotenpunkt abgewickelt würden, sei absehbar, dass sich dort ein Unfallschwerpunkt entwickle. Die Vertreter der Verwaltung versicherten am Donnerstagabend, dass man jederzeit gegensteuern könne – auch was eine Aufstockung der Kapazitäten zur Kinderbetreuung angeht. Untersuchungen hätten gezeigt, dass auch mit dem Bezug der neuen Wohnungen keine Kita-Erweiterung in dem Bereich erforderlich würde, sagte Stadtplaner Michael Brunsiek.

Im Vorentwurf waren die Stadtplaner von bis zu 218 Wohneinheiten ausgegangen, die man am Moorweg hätte realisieren können. Inzwischen rechnen die Fachleute mit allenfalls 106.Gedanken machen will man sich im Rathaus noch über die zu erwartende Kolonne von Baufahrzeugen, die sich – nachdem die Politik grünes Licht gegeben hat – wohl oder übel den Weg durch Wohngebiete in Richtung Moorweg bahnen muss. Man werde ein Konzept erstellen, versprach Baudezernent Stephan Pfeffer, der zuvor deutlich gemacht hatte, dass generell das Verursacherprinzip gilt: Fährt also ein Unternehmen Straße oder Gehsteig kaputt, muss es dafür auch geradestehen.

Ohne eine Barriere geht es nicht

An irgendeiner Barriere, die Geräusche vom Bahndamm zurückhält, führe kein Weg vorbei, erläuterte Roger Loh: Und weil es vertane Zeit wäre, auf die Deutsche Bahn zu warten, die eine Lösung findet beziehungsweise den Bau einer Wand auf ihrem Terrain zulassen müsste, sollen es Gebäude richten. 10,5 Meter hoch wird diese bewohnte Lärmschutzwand maximal, die an mehreren Stellen durchbrochen werden soll und sich in der Erscheinungsform deutlich vom ursprünglich skizzierten, massiven Riegel unterscheidet. Im südlichen, dem Galgenknapp zugewandten Teil ist eine Einzelhausstruktur vorgesehen, unterbrochen von Wegen und öffentlichen Grünflächen. Den Baumbestand möchten die Planer weitgehend erhalten wissen.

Das Energiekonzept empfiehlt ein dezentrales Nahwärmenetz, begrünte Flachdächer und Photovoltaikanlagen. Ob man die Investoren tatsächlich dazu bringen könne, dergleichen Maßnahmen und noch mehr zu ergreifen, mochte mancher Anlieger am Donnerstag kaum glauben, was bald auf der anderen Straßenseite entstehen soll. Stephan Pfeffer ist guter Dinge: Man wolle eine Konzeptvergabe starten, sprich: ein konkurrierendes Verfahren in Gang setzen, im Rahmen dessen sich die Verwaltung von Investoren Architektenvarianten anbieten lässt. Nach einer Bewertung im Rathaus würde dann der Politik ein Vorschlag unterbreitet, wer Grundstücksflächen kaufen dürfen und zum Zug kommen soll.

Bauleitplanung steckt lediglich den groben Rahmen ab

Die Bauleitplanung, die gegenwärtig gemacht werde, stecke lediglich den groben Rahmen ab, erläuterte Roger Loh. Dazu zählen die Dimensionierung einzelner Objekte ebenso wie die Zahl der einzelnen Wohnungen darin. Auf Grundlage von Erfahrungswerten gehen die Fachleute davon aus, dass auf den Ackerflächen zwischen Galgenknapp und Bahndamm 70 Einheiten entstehen, maximal zulässig sind 106.