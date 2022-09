Polizei bittet nach Unfall in Rheda um Hinweise

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Montag in Rheda einen 14-Jährgen angefahren haben soll.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Wösteweg in Rheda ist es am Montag um 13.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 14-jährigen Radfahrer und einem bislang noch nicht ermittelten Autofahrer gekommen, der den jungen Mann laut Angaben der Polizei beim Abbiegen in die Holzstraße mit seinem Wagen erfasst hatte. Der heranwachsende stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach dem Zusammenstoß soll der mutmaßliche Unfallverursacher zunächst seinen kleinen weißen Lieferwagen begutachtet und dann den 14-jährige gefragt haben, ob er einen Rettungswagen benötige. Er fuhr weiter, als dieser verneinte.

Später informierten die Erziehungsberechtigten des Unfallopfers die Polizei, die nun Zeugen sucht. Wer Angaben zu dem Geschehen und dem Autofahrer machen kann, wendet sich an die Dienststelle Gütersloh, 05241/8690.

Wie zuletzt nach einem Unfall zwischen einem Kind und einer Pedelec-Fahrerin in Harsewinkel rät die Polizei, nach einem Unfall mit Minderjährigen immer die Ordnungshüter hinzuzuziehen.