Polizei sucht nach Einbruch in Wiedenbrück Zeugen 

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Haus am Frankenweg in Wiedenbrück Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitag, 13. Januar, 15 Uhr, und Dienstagabend, 17. Januar, 22.15 Uhr, sind Kriminelle in ein Haus am Frankenweg in Wiedenbrück eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Angaben nach entkamen sie ohne Beute.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.