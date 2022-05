Polizei meldet Prügelattacke auf Rhedaer Pausenhof

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Polizei zufolge ist es am Sonntag um 17.45 Uhr zu einer Schlägerei auf einem Schulhof an der Fürst-Bentheim-Straße in Rheda gekommen, wo sich zwei Gruppen Jugendlicher in die Haare bekommen hatten. Plötzlich und unvermittelt sollen etwa zehn Heranwachsende auf einen 16-jährigen Oelder losgegangen sein, ihn – unter anderem mit einen Shisha-Schlauch – zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten haben.

Messer im Spiel

Im Spiel waren offenbar auch Messer, mit denen die Angreifer drohten. Der Teenager wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Von den zehn Männern konnten drei beschrieben werden: Einer trug demnach eine rote Adidas-Jacke und hatte ein Springmesser bei sich, ein anderer war bekleidet mit einer dunklen Jacke desselben Herstellers, hatte ein hellbraunes Käppi auf dem Kopf und und ein camouflagefarbenes Butterfly-Messer dabei. Ein dritter Verdächtiger soll 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein, einen schwarzen Pullover und weiße Schuhe der Marke Nike getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle Gütersloh, 05241/8690, entgegen.