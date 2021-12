Postkarten schreiben für Rheda-Wiedenbrücker Senioren

Rheda-Wiedenbrück (rs) - Zu Weihnachten einfach mal Freude verbreiten und etwas Aufmerksamkeit an Menschen richten, die in Senioreneinrichtungen leben? Dafür werben Gudrun Bauer vom Altenwohnheim St. Aegidius und Mechthild Toppmöller vom Seniorenheim St. Elisabeth. Sie haben eine Postkarten-Aktion gestartet, die noch bis zum Ende des Jahres läuft.

Hoffnung auf viele Einsendungen

„Es freut die Menschen sehr, wenn sie einfach mal eine nette Postkarte bekommen“, erklärt Gudrun Bauer (61) vom Altenwohnheim St. Aegidius in Wiedenbrück. Daher haben sie und ihre Kollegin aus Rheda, Mechthild Toppmöller (61), die Postkarten-Aktion in der Weihnachtszeit ins Leben gerufen. Sie betonen, dass jeder eingeladen ist, eine Karte zu schreiben und diese dann an eine der beiden Einrichtungen zu schicken. Alternativ könne man sie auch direkt vor Ort in die Briefkästen der Pflegehäuser stecken. Die beiden Mitarbeiterinnen verteilen die Briefe anschließend an die Bewohner der Häuser.

„Die Tochter eines Bekannten hat zum Beispiel gleich fünf Karten geschrieben und bemalt“, erklärt Gudrun Bauer. Die Seelsorgerin hofft auf weitere solcher liebevollen Einsendungen, damit sie sie an die Bewohner weiterreichen kann. Auch eine Karte von Bürgermeister Theo Mettenborg (CDU) war schon in der Post. „Zwar ist in unserem Haus kein Bewohner so richtig einsam, aber so eine kleine Aufmerksamkeit schenkt doch eine große Freude“, weiß die 61-Jährige. Im Altenwohnheim St. Aegidius, in dem sie seelsorgerisch tätig ist, leben aktuell 80 Menschen. Sie hofft auf so viele Einsendungen, dass sie jedem von ihnen eine Karte geben kann.

Wegen Corona ein kleinerer Rahmen

Das Seniorenheim St. Elisabeth in Rheda hat derzeit 108 Bewohner. Daher hofft auch Mechthild Toppmöller auf zahlreiche Karten. „Es koste ja auch nicht viel“, sagt die Seelsorgerin. „So schreiben manche eine kleine Geschichte und andere malen ein Bild“, erklärt sie. Manchmal würden sich daraus regelrechte Geschichten entspinnen, wenn etwa ein Bewohner auf die Postkarte antworte. Bis vor zwei Jahren habe man in den beiden vom Erzbistum Paderborn getragenen Häusern Adventsfeiern veranstaltet, erklärt Gudrun Bauer. Nun müsse man wegen Corona alles in einem kleineren Rahmen durchführen.

Trotzdem sollen das Feierliche und Festliche der Weihnachtszeit nicht zu kurz kommen, betonen die beiden Mitarbeiterinnen. Daher auch die Postkarten-Aktion. „Wir schauen an jedem Tag, wer vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit braucht und geben demjenigen dann eine der Karten, lesen sie gemeinsam und bereiten eventuell ein Antwortschreiben vor“, berichtet Toppmöller. Auch das sei für sie Seelsorge, erklärt die 61-Jährige. Postkarten können an das Altenwohnheim St. Aegidius am Drostenweg 15 in Wiedenbrück und an das Seniorenheim St. Elisabeth an der Ringstraße 11 in Rheda geschickt oder dort eingeworfen werden.Noch viel Platz für weitere Einsendungen: Bis zum Jahresende können Bürger der Stadt Grußkarten für die Bewohner der beiden katholischen Senioreneinrichtungen verfassen.

„Die meisten sind ungeplant hier“

„Seelsorge heißt für mich, seelische Fürsorge für denjenigen zu spenden, der es gerade nötig hat“, erklärt Gudrun Bauer. Konfliktlösung, Umgang mit Angehörigen der Bewohner oder Sterbebegleitung – das alles gehört zum Berufsalltag einer Seelsorgerin.

Selbstverständlich halten sie auch Andachten und Fürbitten in der Kapelle. Ein weiterer Punkt: Heimat zu geben. „Man muss bedenken, dass die meisten Bewohner hier ungeplant ein Zimmer beziehen, etwa nach einem Schlaganfall oder wenn die Ehefrau, die vorher die Pflege übernommen hat, verstorben ist“, berichtet Mechthild Toppmöller. Diese Leute seien anfangs todtraurig und wollten wieder nach Hause. „Dann sitzt man mit ihnen zusammen und weint auch mit ihnen zusammen“, sagt sie.

Und wenn es zum Ende hin geht, sind die Seelsorgerinnen ebenso da und spenden den Segen am Bett. „Uns Seelsorger gibt es nur in konfessionsgebundenen Einrichtung“, erklärt Toppmöller, die auch schon als Pfarrsekretärin tätig war. Heiterkeit zu verbreiten gehört ebenfalls zu einer seelsorgerischen Kernkompetenz. So gebe es im Altenwohnheim St. Aegidius Wiedenbrück den sogenannten Kapellenfunk, erklärt Bauer. Drei Mal in der Woche liest sie aus der Kapelle etwas vor, das dann in jedem Raum des Heims zu hören ist. „So werden auch die Bettlägerigen erreicht, die es hier nun einmal auch gibt“, ergänzt Gudrun Bauer.