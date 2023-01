Zuhause für querschnittsgelähmten Hund aus Rheda-Wiedenbrück gesucht 

Beethoven ist etwa ein Jahr alt und querschnittsgelähmt. Mittlerweile komme er aber sehr gut damit zurecht, sagen die Betreuer vom Pferdeschutzhof „Four Seasons“, die für ihn ein neues Zuhause suchen: Er hat einen Rolli zur Unterstützung und arbeitet bei seinen regelmäßigen Physiotherapieterminen fleißig mit, heißt es in einer Mitteilung von der Einrichtung.

Darüber hinaus sei Beethoven verträglich mit anderen Hunden, liebe es, mit ihnen zu spielen und zu toben. Auch weitere tierische Mitbewohner sollten für ihn in seinem künftigen, ebenerdige zuhause kein Problem sein. Wer den Hund kennenlernen möchte, nimmt Kontakt mit „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, 05242/377604, auf.