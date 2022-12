Radfahrerfreunde Lintel erhalten den Heimatpreis 2022

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Gewinner des Heimatpreises der Stadt Rheda-Wiedenbrück stehen fest. Die Radfahrerfreunde Lintel, der Bürgerschützenverein St. Sebastian Wiedenbrück und die Karnevalsgesellschaft (KG) Helü haben die Auszeichnung erhalten. Insgesamt ist der Heimatpreis mit 5000 Euro dotiert.

Die Heimat Tag für Tag ein Stückchen besser machen

„Sie haben sich in besonderer Weise für die Stadt Rheda-Wiedenbrück eingesetzt. Mit Ihrem nachhaltigen Engagement machen Sie unsere Heimat Tag für Tag schöner und besser“, schrieb Bürgermeister Theo Mettenborg den Vertretern der Radfahrerfreunde Lintel und Umgebung, des St.-Sebastian-Bürgerschützenvereins Wiedenbrück und der KG Helü Wiedenbrück bei der Preisüberreichung im Rhedaer Rathaus ins Stammbuch. Die Preisträger waren zuvor vom Stadtrat ausgewählt worden.

Den ersten Platz belegen die Radfahrerfreunde Lintel. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro, das das Land NRW bereitstellt. Mettenborg betonte bei der Preisverleihung, dass sich der Verein seit 2006 für den Ausbau und den Erhalt des Radwegenetzes rund um Lintel und für eine Mobilitätswende in der ganzen Stadt engagiere. Beispielhaft sei der Bürgerradweg an der Varenseller Straße, der auf Initiative und unter tatkräftiger Mitwirkung der Aktiven entstand. Als weitere Erfolge des Vereins nannte Mettenborg in seiner Ansprache die Reaktivierung der Brücke über den Ölbach, die Aufstellung von Ruhebänken entlang der Radwege und die Schaffung von Fahrradstraßen.

Zudem organisiere die Gemeinschaft regelmäßig Radtouren inklusive heimatkundlicher Führungen, E-Bike-Kurse für Senioren und spezielle Angebote für Kinder – immer verbunden mit dem Ziel, die kohlenstoffdioxidfreie Fortbewegung zu fördern. E-Bike-Sharing, also elektromotorbetriebe Fahrräder zum Ausleihen, seien das nächste Projekt, das der Verein angehen wolle, erläuterte der Bürgermeister.

Schützen und Karnevalisten räumen ebenfalls ab

Der St.-Sebastian-Bürgerschützenverein Wiedenbrück prägt seit rund 500 Jahren die Stadt. Er gehört zu den ältesten Schützenvereinen Deutschlands. Die Grünröcke errangen den zweiten Platz beim Heimatpreis 2022 und dürfen sich damit über eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 1000 Euro freuen. Ausgezeichnet wurden die Sebastianer, weil sie die Tradition, das Brauchtum und das kulturelle Erbe des Schützenwesens pflegen. Zudem bereicherten sie mit ihren Veranstaltungen das kulturelle Leben in der Emsstadt, sagte Theo Mettenborg.

Als ältester Karnevalsverein der Stadt steht die KG Helü Wiedenbrück für lebendiges Vereinsleben und Brauchtumspflege. „Sie pflegt karnevalistische Traditionen und führt diese mit ihren zahlreichen Veranstaltungen, insbesondere der Beteiligung am Rosenmontagsumzug, dem Training der Garden und ihrer Jugendarbeit zeitgemäß fort“, sagte Mettenborg zur Begründung, weshalb der Verein mit dem dritten Platz und ebenfalls 1000 Euro vom Rat bedacht wurde. Und weiter: „Die KG Helü trägt durch die Unterstützung sozialer Projekte auch zum sozialen Zusammenhalt in der Stadt bei.“ Gleiches gelte für den Bürgerschützenverein. Das Preisgeld will die KG Helü in ihre Jugendarbeit investieren. Alle drei Preisträger hätten sich ihre Auszeichnung redlich verdient, unterstrich Mettenborg.

Mehr zum Heimatpreis gibt online es unter www.rheda-wiedenbrück.de/heimatpreis.