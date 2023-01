Radfahrerin bei Unfall in Rheda-Wiedenbrück verletzt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Mittwoch hat sich um 12.45 Uhr auf der Ringstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden ereignet, bei dem eine 16-jährige Beteiligte leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie und ihre gleichaltrige Begleiterin auf dem Radweg in Richtung Wiedenbrück unterwegs und beabsichtigten, einen vorausfahrenden Radfahrer zu überholen. Dieser machte auch zunächst Platz und ließ eine der beiden Jugendlichen passieren. Als ihre Freundin dann überholen wollte, zog der Radfahrer unvermittelt zurück nach links, so dass es zur Kollision kam und die 16-Jährige auf die Ringstraße stürzte.

Dreirad mit Anhänger

Eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads, die die Ringstraße ebenfalls in Richtung Wiedenbrück befuhr, konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenprall mit der Gestürzten verhindern, touchierte diese allerdings noch leicht. Der bislang noch nicht ermittelte Radfahrer hielt offenbar kurz an und schaute sich um. Anschließend fuhr der Mann weiter, ohne sich weiter um die Verletzte zu kümmern. Den Zeugen zufolge ist er dunklen Hauttyps und trägt einen Bart. Er war mit einer neonorangenen Jacke bekleidet. Der Mann fuhr auf einem dreirädrigen Fahrrad mit einem Anhänger.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Hinweise und Angaben dazu nimmt sie unter 05241/8690 entgegen.