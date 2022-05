Radweg beim Sportzentrum Wiedenbrück ab Montag gesperrt

Bauarbeiten am Sportzentrum Burg führen dazu, dass ein Geh- und Radweg von Montag an vorübergehend nicht mehr genutzt werden kann.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Fußgänger- und Fahrradweg entlang der alten Bahntrasse in Wiedenbrück wird zwischen dem Parkplatz an der Kleingartenanlage bis zum Umkleidegebäude des Sportzentrums Burg von Montagnachmittag, 16. Mai, an gesperrt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Zugang zum Platz über Sportheim nicht möglich

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Auch der Zugang zum Platz über das Sportheim ist nicht möglich. Die dort trainierenden Vereine sind über den Alternativzugang an der rückwärtigen Seite der Sporthalle Osterrath-Realschule beziehungsweise des Kunstrasenplatzes bereits informiert worden.

Grund für die Sperrung ist der bevorstehende zweite Bauabschnitt der Sportanlagensanierung auf der Burg.