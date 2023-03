Nach Großbrand in Rheda: Polizei ermittelt gegen sechs Verdächtige

Nach dem Großbrand in Rheda ermittelt die Polizei inzwischen gegen insgesamt sechs Tatverdächtige. Zwei Jugendliche und ein Heranwachsender aus Rheda-Wiedenbrück stehen nach Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft nun ebenfalls im Verdacht, gemeinsam mit drei anderen jungen Leuten zuvor in die Firmenhalle eingebrochen zu sein.

Ermittlungen dauern an

Inwieweit sie an der anschließenden Brandlegung in dem Gebäudekomplex am Georg-Nolte-Weg/Ecke Bosfelder Weg beteiligt waren, ist unter anderem Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. „Weitere Angaben zu den Ermittlungen können derzeit nicht gemacht werden“, lassen Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld in einer gemeinsamen Pressemitteilung wissen.

Bereits kurz nach dem verheerenden Großbrand am Abend des 11. Februar waren zwei Heranwachsende aus Rheda-Wiedenbrück in Untersuchungshaft genommen worden. Der Untersuchungshaftbefehl gegen einen Jugendlichen aus Herzebrock-Clarholz wurde hingegen am 16. Februar unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Als Heranwachsender gilt im Strafrecht, wer zwar schon 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist.

Millionenschaden bei Feuer in Rheda

Bei dem Großbrand in Rheda wurden die ehemaligen Halle des Produktenwerks Nolte komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden geht in die Millionen. Die Polizei geht von Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus.