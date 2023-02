Rheda: Polizei nimmt nach Großbrand Verdächtige fest

Das Feuer in der Firmenhalle am Georg-Nolte-Weg in Rheda hatte am Samstag zu einem Großeinsatz von Rettungskräften aus dem gesamten Kreisgebiet geführt. Die zunächst brennende Halle war Teil eines dreiteiligen Gebäudekomplexes. Das Feuer griff anschließend auf die beiden angrenzenden Hallen über. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden im zweistelligen Millionenbereich aus.

Rheda-Wiedenbrück (lani/gl) - Im Zusammenhang mit dem verheerenden Großbrand auf dem ehemaligen Pfleiderer-Gelände in Rheda am vorangegangenen Wochenende hat die Polizei am Donnerstag zwei weitere Personen festgenommen.

Männer werden dem Haftrichter vorgeführt

Wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh heißt, besteht gegen einen Jugendlichen aus Herzebrock-Clarholz und einen Heranwachsenden aus Rheda-Wiedenbrück dringender Tatverdacht, an der Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein.

Die beiden jungen Männer, auf deren Spur die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen gelangt war, seien wie schon der bereits am Sonntag festgenommene Heranwachsende aus Rheda-Wiedenbrück ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt worden, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Der Haftbefehl gegen den Jugendlichen aus Herzebrock-Clarholz, der laut Staatsanwaltschaft zwischen 14 und 17 Jahre alt ist, wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Sollte sich der Verdacht erhärten, wäre das Jugendgerichtsgesetz (JGG) anstelle des allgemeinen Strafgesetzbuchs anzuwenden. Gegen den Heranwachsenden aus Rheda-Wiedenbrück wurde Untersuchungshaft angeordnet. Als Heranwachsender gilt, wer schon das 18. aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat. Für sie kann das Jugendgericht bei Straftaten unter bestimmten Umständen ebenfalls noch das mildere Jugendstrafrecht anwenden.

Worauf sich der dringende Tatverdacht stützt, dazu wollten weder Polizei noch Staatsanwaltschaft auf Nachfrage dieser Zeitung Auskunft geben. Auch zum Stand der Ermittlungen wolle man zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen bekanntgeben.

Mutmaßlicher Brandstifter soll die Ermittler auf sich gelenkt haben

Das Feuer in der Firmenhalle am Georg-Nolte-Weg in Rheda hatte am Samstag zu einem Großeinsatz von Rettungskräften aus dem gesamten Kreisgebiet geführt. Die zunächst brennende Halle war Teil eines dreiteiligen Gebäudekomplexes. Das Feuer griff anschließend auf die beiden angrenzenden Hallen über. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden im zweistelligen Millionenbereich aus.

Der bereits am Tag nach dem Brand festgenommene junge Mann soll das Feuer in den Gewerbehallen gelegt haben. Nach Informationen dieser Zeitung soll er mit Veröffentlichungen in sozialen Medien selbst die Ermittler auf sich gelenkt haben. Die Untersuchungen zur Brandursache waren noch in der Nacht auf Sonntag unter Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld durch die Kreispolizeibehörde Gütersloh übernommen worden.