Prophete-Mitarbeiter entwickeln Maßnahmenkatalog mit

In Zuversicht üben sich Sertac Ak, Betriebsratsvorsitzender bei Prophete (l.), und der vorläufige Insolvenzverwalter Manuel Sack am Standort in Rheda-Wiedenbrück. Der Verkaufsprozess soll bekanntlich Ende nächsten Monats abgeschlossen sein.

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Die Nachricht, dass die Firma Prophete in eine wirtschaftliche Schieflage geraten ist und daher Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat, ist erst drei Wochen alt, da ist der strukturierte und internationale Investorenprozess bereits in vollem Gange. Mehrere Parteien haben bekanntlich ihr Interesse an dem Fahrrad- und E-Bike-Hersteller bekundet.

Unternehmensgruppe nachhaltig profitabel aufstellen

Er sei zuversichtlich, dass es gelingen werde, für Prophete eine zukunftsfähige Investorenlösung zu finden, wird der vorläufige Insolvenzverwalter Manuel Sack in einer am Montagmittag veröffentlichten Pressemitteilung zitiert. Ende Dezember hatte das Amtsgericht Bielefeld dem Antrag des Unternehmens auf ein Insolvenzverfahren entsprochen, mit dem sich die Chance zur konsequenten Umsetzung einer wirtschaftlichen Trendwende eröffnet. Um die Prophete-Gruppe nachhaltig profitabel aufzustellen, habe das Team um Manuel Sack gemeinsam mit den Beschäftigten einen umfassenden Maßnahmenkatalog definiert, heißt es in dem Schreiben.

Team in alle Aspekte einbinden

Die Maßnahmen betreffen die betrieblichen Abläufe, wie zum Beispiel Produktionsplanung und Koordination der zahlreichen Aufgaben, die sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in Bezug auf Kunden und Lieferanten zu bearbeiten sind, konkretisiert ein Sprecher des Insolvenzverwalters auf Nachfrage dieser Zeitung. Dazu sei es wichtig, das Team der vorläufigen Insolvenzverwaltung in alle wichtigen Aspekte von Prophete einzubinden. Als Partner hat sich Manuel Sack mit Zustimmung des vorläufigen Gläubigerausschusses versierte Fachleute für Gestaltung und Umsetzung von Unternehmenstransaktionen in Umbruch- sowie Krisensituationen von der renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-Coopers-GmbH (PwC) mit Sitz in Frankfurt am Main ins Boot geholt.

Ein Team um Timo Klees (verantwortlicher Partner), Fabian Dalka und Julia Jaumann werde in den kommenden Tagen „eine breite internationale Marktansprache initiieren“ und erste Gespräche mit Investoren führen, kündigt Manuel Sack an. Der Verkaufsprozess soll bekanntlich Ende nächsten Monats abgeschlossen sein.

Vielschichtiges Programm

Zum Verkauf stehen laut Pressemitteilung der operative Geschäftsbetrieb der insolventen Gesellschaften Prophete mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück und der Cycle Union (Oldenburg) mit den Marken Prophete, E-Bike-Manufaktur, vsf-Fahrradmanufaktur und Kreidler. Die nicht von der Zahlungsunfähigkeit betroffene Beteiligung an der rumänischen „Eurosport DHS“ in Höhe von 47,5 Prozent sowie die Betriebsimmobilien können demnach ebenfalls erworben werden.