Rheda-Wiedenbrück: 35 Vodafone-Kunden ohne Anschluss

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Mehrere Vodafone-Kunden in Rheda-Wiedenbrück haben seit einer Woche weder Festnetz, Fernsehen noch Internet. „Das ist gerade jetzt zur Weihnachtszeit ärgerlich“, sagt ein Anwohner der Straße „Auf der Breede“ aus Wiedenbrück im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Telekommunikationsanbieter spricht indes von einer „lokalen Ministörung“.

Ein „Anbindungsfehler“ soll die Ursache für Ausfall sein

„Vodafone hat seit dem 8. Dezember eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes in Rheda-Wiedenbrück“, sagt Unternehmenssprecher Volker Petendorf am Freitagnachmittag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Und weiter: „Bei maximal 35 Kunden sind TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. Ursache ist ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 35 Kunden an das Festnetz angeschlossen sind.“

Die Behebung des Problems gestaltet sich unterdessen kompliziert. Petendorf: „Es muss ein Kabelschaden beseitigt und ein defektes Bauteil ersetzt werden. Diese Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwendig, denn es sind zwingend Tiefbauarbeiten erforderlich. Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung intensiv vor.“

Reparatur sobald es die Witterung zulässt

Zunächst seien alle Netzelemente einer Bestandsaufnahme unterzogen worden. Zudem sei ein detailliertes Reparaturkonzept erstellt worden. „Sobald die Witterung es zulässt, können die finalen Arbeiten vor Ort an der Schadstelle begonnen und dann auch zügig vollendet werden. Dabei wird dann das defekte Bauteil – eine sogenannte Kupplung – ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt“, informiert der Vodafone-Sprecher. Einen konkreten Termin nannte er jedoch nicht.

Kunden müssen weiterhin warten und Tee trinken

Die betroffenen Kunden im Bereich des Wiedenbrücker Mädchenviertels müssen also noch warten, bis sie wieder fernsehen, telefonieren oder im Netz surfen können. Volker Petendorf: „Wir bitten die betroffenen Kunden bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“ Vielleicht klappt es ja bis Weihnachten...