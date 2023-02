Rheda-Wiedenbrück am Rosenmontag ein Farbenmeer

So farbenfroh geht Karneval: Bei der bisher 61. Ausgabe des Rheda-Wiedenbrücker Rosenmontagsumzugs verwandelten 39 Fußgruppen, Motto- und Prinzenwagen sowie Musikkapellen die Innenstädte in ein prächtiges Farbenmeer. Ganz vorn mit dabei: die Wonder-Girls als schrille Paradiesvögel.

Rheda-Wiedenbrück (lani) - Wer glaubt, dass den Närrinnen und Narren aus Rheda-Wiedenbrück nach zwei ausgefallenen Rosenmontagsumzügen in Folge die Ideen ausgehen, der irrt. So bunt und vielseitig, wie sich der Lindwurm der Freude nach der Corona-Zwangspause präsentierte, war schon lange keine Ausgabe mehr.

Kornies haben dicke Fische an der Angel

39 Fußgruppen, Motto- und Prinzenwagen sowie Musikkapellen boten trotz trüben Spätwinterwetters jede Menge fürs jecke Gemüt. Grau in grau – so präsentierte sich zum Höhepunkt des Straßenkarnevals lediglich der Himmel über der Emsstadt. Seien es die Wonder-Girls als schrille Paradiesvögel, die Kornies aus Lintel als Hochseefischer oder die Gruppe Lütkewitte, die als Rollergang auf quietschpinken Vespas durch die Innenstädte knatterte – die Aktiven, die die 61. Ausgabe des Rosenmontagsumzugs mit Leibeskräften unterstützten, hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und reichlich Kreativität bewiesen bei den Kostümen.

Erst recht nicht hinter den Pendants aus den Karnevalshochburgen am Rhein verstecken brauchten sich einmal mehr die Themenwagen der Vereine und Organisationen. In die Welt von Papa Schlumpf und Gargamel entführten etwa die „schlumpfblauen“ Funken aus Rheda – ein gern vernommenes Lebenszeichen des CVR. Während sich die Elferräte von WCV und KG Helü, die Linteler Ecken-Majetäten Steffi und Gerd Bultschnieder sowie das Stadtprinzenpaar Ekea und Holger Johannpaschedag jeweils per Sattelzug mit imposanten Aufbauten kutschieren ließen, tauchte das Kinderprinzenpaar standesgemäß per U-Boot in die Tiefen der Ozeane ab. Wie viele Stunden die Aktiven allein in diesen Mottowagen gesteckt haben mögen?

„Der Karnevalszug hat keine Bremse“

Pure Energie versprühten die Vertreter von Rat und Verwaltung. Ihr Motto: Wir machen kräftig Wind. Insgeheim hoffte so mancher an den Straßen, dass es sich bei dem Versprechen nicht bloß um heiße Luft handelt. Das Sessionsmotto der Doppelstadtjecken – „Der Karnevalszug hat keine Bremse“ – hatten mit dem Wiedenbrücker Schützenthron von Willi Baumhus alias Lokomotivführer Jim Knopf sowie das Rosenmontagskomitee gleich zwei Fußgruppen aufgegriffen.

Passagier der E-Bimmel-Bahn der letztgenannten Gruppe war unter anderem Guido Lütkewitte, seines Zeichens Komitee-Vorsitzender. Dem Jeckenchef wurde bei seinem letzten Umzug an der Spitze der Doppelstadtkarnevalisten ein großer Bahnhof bereitet.