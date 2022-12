Rheda-Wiedenbrück: Audi-Fahrer bedroht Unfallzeugen

Ein 28-Jähriger hat in der Nacht offenbar unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Bevor er das Weite suchte, ging er einen Zeugen an.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ein 28-jähriger Audi-Fahrer hat in Wiedenbrück unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut. Einen Zeugen, der ihn an der Flucht von der Unfallstelle hindern wollte, ging der Mann körperlich an.

Unfallfahrer rennt erst weg und steigt dann in ein anderes Auto

Passanten wurden am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.40 Uhr auf den verunglückten Audi A5 aufmerksam, der in einem Graben neben der Varenseller Straße in Wiedenbrück lag. Der Fahrer des Wagens befand sich zu diesem Zeitpunkt noch am Unfallort.

Als die Zeugen ihn ansprachen, rannte der Mann zunächst davon. Anschließend stieg er in ein heranfahrendes Auto ein.

28-Jähriger geht Zeugen körperlich an

Als die Zeugen die Fahrerin des Wagens zum Anhalten aufforderten, stieg der Unfallfahrer aus dem Fluchtfahrzeug aus und ging einen der Zeugen körperlich an. Es kam zu einem Gerangel. Anschließend suchten der Unfallverursacher und seine „Chauffeurin“ das Weite.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte den 28-Jährigen in Gütersloh. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Audi A5 wurde sichergestellt.