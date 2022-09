Rheda-Wiedenbrück bekommt ein Gitarrenfestival

Jay Minor als Organisator, Bettina Windau von der Kloster-Genossenschaft und Angelika Müller vom Kulturverein Vitart (v. l.) freuen sich auf das erste Gitarrenfestival „Saiten-Zeit“ in Rheda-Wiedenbrück am ehemaligen Franziskanerkloster und in der angrenzenden Marienkirche.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Saiten schwingen lassen und den schönen Klängen einer Gitarre lauschen: Das ist am Freitag und Samstag, 14. und 15. Oktober, beim Gitarrenfestival „Saiten-Zeit“ am ehemaligen Franziskanerkloster in Wiedenbrück und in der angrenzenden Marienkirche möglich. Gitarrist Jay Minor war mit der Sängerin Madline Wittenbrink, beide zu Gast beim Kulturverein Vitart, ins Gespräch gekommen und äußert, dass es schön wäre, wenn es mal wieder ein Gitarrenfestival in der Umgebung geben könnte.

Genossenschaft ist sofort Feuer und Flamme

Nach dem Wegfall des Rietberger Tommy-Emmanuel-Festivals sei es an der Zeit, diese Lücke wieder zu schließen – und zwar mit einem kleinen, feinen Festival mit dem Schwerpunkt Saiteninstrumente. Gesagt, getan: Der Kulturverein Vitart und Jay Minor waren sich sofort einig, dass sie dieses Projekt gemeinsam angehen möchten. Die gemeinnützige Genossenschaft Kloster Wiedenbrück war ebenfalls Feuer und Flamme. Das ehemalige Franziskanerkloster in Wiedenbrück mit der angrenzenden Marienkirche wird der Austragungsort der Sause sein. Am Freitag- und sowie Samstagabend gibt es Konzerte mit mehreren Darbietungen, darunter auch einem internationalen Headliner. Für Tag eins konnten Claire Besson aus Frankreich und für Tag zwei Adam Rafferty aus den USA verpflichtet werden. Am Freitag eröffnet den Abend Karin Gunia, eine Harfenistin aus Paderborn, gefolgt von dem Kölner Duo Fallinn Wolff. Am Samstag startet das Ilona-König-Trio und anschließend Zupf‘n Streich mit Jay Minor und Peter Kothe.

Einlass ist in der Marienkirche an beiden Abenden um 19 Uhr. Am Samstag wird es von 16 bis 17 Uhr zudem eine offene Bühne geben, auf der sich Nachwuchsmusiker mit ihrem Saiteninstrument kostenlos ausprobieren können. Anmeldungen dazu sind während des Festivals möglich, teilen die Veranstalter mit. Die Technik sei vorhanden. Abgerundet wird das Festival durch eine Ausstellung mit der Geigenbauerin Binia Brodnicki, Gitarrenbauer Jens Towet, dem Musikgeschäft Musikgalerie und der Malerin Kathrin Schönegge. Hinzu kommen zwei Gitarren-Workshops am Samstag ab 13 Uhr mit Adam Rafferty und ab14.30 Uhr mit Claire Besson.

Buntes Programm drumherum

Essen und Getränke, Zeit zum Plaudern und die Möglichkeit zur Übernachtung im ehemaligen Kloster runden das Programm ab. „Wir finden es gut, dass viele gemeinsam dieses Projekt angehen“, betont Bettina Windau vom Vorstand der Kloster-Genossenschaft. Angelika Müller, Vertreterin des Kulturvereins Vitart, zeigt sich begeistert von dem Ambiente der Spielstätte, und Minor ist glücklich, dass alles perfekt zusammenpasst, wie er sagt. Schon einmal vorab: Wenn das Festival den Nerv der Gäste trifft, soll über eine Neuauflage nachgedacht werden, heißt es in der Mitteilung.