Rheda-Wiedenbrück bezieht Position gegen Rechts

Ein Signal setzen gegen Rassismus und an die Opfer rechter Gewalt erinnern möchte die Stadt auf einem Grundstück am Flora-Park.

Das Flurstück 208 von der Hauptstraße aus: Links im Bild ist der ehemalige Gasthof Klein zu sehen, der ebenfalls der Stadt gehört, dahinter die Tennishalle. Am Ende der Wiese grenzt die Straße Im Ried mit der Flora an.

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - „10+1 Bäume für die Opfer des NSU“, so lautet der Titel einer Kampagne, in deren Rahmen der Landesintegrationsrat NRW und die Integrationsräte der Städte sowie Gemeinden dazu aufrufen, ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe für ein vielfältiges, friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben nachzukommen und einen Erinnerungsort zu errichten. Für Rheda-Wiedenbrück ist inzwischen ein solcher gefunden worden. Eine Entscheidung steht noch aus.

Elf Bäume

Dabei sollen in jeder Kommune elf Stämme gesetzt werden. Die Zahl ergibt sich aus zehn Bäumen für die zehn Opfer des NSU und einem weiteren Exemplar für alle anderen, zum Teil namentlich nicht bekannten Leidtragenden rassistischer Angriffe. Eine Gedenktafel soll über die Bedeutung des Mahnmals aufklären. Gleichzeitig – so die Intention der Ideengeber – möge der Erinnerungsort ein starkes Signal des Widerstands gegen den rechtsextremistischen Terror senden.

Standort am Park

Das Vorhaben gründet auf einem Antrag der „Vereinten Vielfalt“ im örtlichen Integrationsrat und war zuletzt während einer Sitzung desselben erneut beraten worden. Zwei mögliche Standorte hatte die Verwaltung ins Auge gefast: zum einen den Willy-Brandt-Platz an der Mittelhegge (gegenüber vom Hit-Markt), zum anderen ein unbebautes Grundstück weiter in Richtung Wiedenbrück zwischen Im Ried und Hauptstraße, im Gegensatz zum Erstgenannten allerdings direkt an den Flora-Park angrenzend.

2521 Quadratmeter

Dieses 2521 Quadratmeter umfassende Areal ist es auch, welches sowohl im Rathaus als auch vonseiten des Integrationsrats befürwortet wird. „Wenngleich daraus Konsequenzen erwachsen“, wie kürzlich der Erste Beigeordnete Dr. Georg Robra erläuterte, zumindest, wenn die Verantwortlichen die gewünschte Verbindung zwischen Gedenkstätte und Park schaffen.

Erinnerungsort blockiert weitere Flächen

In diesem Fall nämlich würde sich die Stadt sämtliche Entwicklungs- sowie Erschließungsmöglichkeiten zweier weiterer Flächen in ihrem Bestand, die dahinter liegen, „verbauen“. Der Erinnerungsort legt sich – sofern der zuständige Fachausschuss dem einstimmig gefassten Votum des Integrationsrats und der Empfehlung der Verwaltungsspitze folgt – gewissermaßen wie ein Riegel davor.

Willy-Brandt-Platz ist raus

Angesichts des Signals, das gesetzt werden kann, ist die Führungsriege im Rathaus dennoch bereit, dieser Fläche dem Willy-Brandt-Platz den Vorzug zu geben. Außer elf Bäumen, die man pflanzen möchte, soll es eine Gedenkstele, eine Tafel oder einen entsprechenden Stein geben, der die Hintergründe erläutert sowie namentlich an Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kiliç Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter erinnert.

Vielfach geschändet

Anlass für die Kampagne sei das Absägen des Gedenkbaums für NSU-Opfer Enver Simsek in Zwickau gewesen, schreibt der Landesintegrationsrat NRW in einer Mitteilung. Auch die Erinnerungsstätten für die weiteren Opfer der Terrorvereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) (Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilig, Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Yozgat und Michele Kiesewetter) seien geschändet beziehungsweise zerstört worden.

Zeichen gegen Rassismus

„Es ist dringend an der Zeit, dieser Entwicklung entgegenzutreten und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Denn die größte Gefahr für unsere Demokratie geht von Rechts aus. Es gilt, gegen die Gefahr des rechten Terrors, dessen Akteure immer skrupelloser agieren, deutlich Position zu beziehen. Wir alle dürfen den Kahlschlag an unseren gemeinsamen menschlichen Werten nicht länger hinnehmen“, wird der Vorsitzende des NRW-Integrationsrats, Tayfun Keltek, zitiert. „Alle Kommunen im Land sind dazu aufgerufen, der menschenverachtenden Gefahr durch Pflanzung der Bäume zu begegnen.“

Menschenverachtende Hetze

Seit dem antisemitisch motivierten Terroranschlag in Halle an der Saale (9. Oktober 2019) und dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (2. Juni 2019) offenbare sich mehr und mehr die Gefahr rassistischer Denkweisen sowie des rechtsextremen Terrors, schreibt Tayfun Keltek weiter. Menschenverachtende Hetze verbreite sich via Internet, Morddrohungen würden gegen Menschen, die aus islamischen Ländern stammen oder jüdischen Glaubens sind, sowie gegen Aktivisten, Politiker und Opferanwälte ausgesprochen. Auch Verflechtungen in staatliche Institutionen wie Polizei und Bundeswehr würden zunehmend bekannt.