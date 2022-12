Rheda-Wiedenbrück: Bürgerbüro-Termine online reservieren

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Die Online-Terminbuchung für das Bürgerbüro hat sich in den vergangenen Monaten bewährt“, informiert die Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück. Grund dafür sei, dass die Besucher durch eine Terminbuchung in erheblichem Umfang Wartezeiten vermeiden könnten.

Stadt will Energie sparen

Insbesondere auch in den letzten Wochen des Jahres empfiehlt die Verwaltung eine vorherige Online-Reservierung. Denn der Andrang ist dann erfahrungsgemäß größer. In diesem Jahr kommt hinzu, dass das Bürgerbüro in Wiedenbrück längere Zeit geschlossen bleibt.

„Um Energie einzusparen, wird in der Zeit vom 19. Dezember bis zum 6. Januar die Nebenstelle des Bürgerbüros im historischen Rathaus in Wiedenbrück geschlossen“, informiert die Stadt. „Alle Anliegen können in dieser Zeit über das Bürgerbüro in Rheda abgewickelt werden, auch die Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen, bei denen die Abholung in Wiedenbrück vereinbart war.“ Das Bürgerbüro im Rathaus Rheda wird in diesem Zeitraum mit einer geringeren Personalkapazität und ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe geöffnet. Termine können jedoch maximal vier Wochen im Voraus über die Internetseite der Stadt gebucht werden.

Heiligabend und Silvester sind sowohl das Bürgerbüro als auch das Standesamt geschlossen. Apropos: Vom 27. bis 29. Dezember stehen keine Trautermine zur Verfügung. Der letzte Trautermin im Jahr 2022 wird der 30. Dezember im Refektorium des ehemaligen Franziskanerklosters sein.

Wer 2022 noch heiraten will, muss schnell sein

Alle kurzentschlossenen Paare, die noch in diesem Jahr heiraten möchten, können freie Trautermine im Online-Traukalender über die Internetseite der Stadt Rheda-Wiedenbrück einsehen und reservieren.