Rheda-Wiedenbrück: Elias und Mia Lou regieren junge Jecken

Die neuen Nachwuchstollitäten stammen aus echten Karnevalsfamilien. Das Feiern liegt ihnen also im Blut.

Ab sofort regieren Elias Witte und Mia Lou Caruso als Kinderprinzenpaar der KG Helü die Kinderkarnevalisten in der Doppelstadt an der Ems. Die beiden Elfjährigen besuchen die fünfte Klasse des Ratsgymnasiums Wiedenbrück.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Elias I. Witte und Mia Lou I. Caruso regieren den närrischen Nachwuchs der Doppelstadt. Die beiden Elfjährigen grüßen als 44. Kinderprinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Helü Wiedenbrück. Im Rahmen einer jecken Sause in der Stadthalle wurden die jungen Tollitäten in Amt und Würden eingeführt.

500 Eintrittskarten in Windeseile verkauft

Die von der KG Helü organisierte Kindersitzung steht bei den Jungen und Mädchen im Stadtgebiet hoch im Kurs. Die 500 Eintrittskarten waren im Vorfeld schnell vergriffen. Geboten wurde den Nachwuchsnarren ein abwechslungsreiches Programm, bei dem es viel zu lachen gab. Doch auch das Schunkeln und Mitsingen durfte nicht fehlen.

Elias Witte und Mia Lou Caruso besuchen die fünfte Klasse des Ratsgymnasiums Wiedenbrück. Sie ließen sich auf der Bühne während ihrer Proklamation etwa eine Stunde nach dem Start der Sitzung kräftig feiern. Während der neue Prinz in seiner nun überaus knappen Freizeit gerne schwimmt und Querflöte spielt, tanzt „ihre Lieblichkeit“ seit fünf Jahren in der Minigarde. Ferner sitzt die junge Prinzessin gerne auf dem Rücken von Pferden – Reiten ist ihr großes Hobby.

Farbenfroh kostümiert feierte der närrische Nachwuchs in der Stadthalle die fünfte Jahreszeit.Wie die KG Helü weiter mitteilt, hat der neue Prinz quasi Karnevalsblut in seinen Adern: Mutter Heidrun ist bei den vereinseigenen Herzdamen aktiv. Vater Roland ist seit vielen Jahren als Vorsitzender und Mitglied des Elferrats dem heimischen Karneval verbunden. Mia Lou ist das jüngste von fünf Geschwistern. Ihre Mutter Claudia gehört ebenfalls den Herzdamen an. Ihr Vater Antonio ist Mitglied der KG Helü.

„Karneval feiern und viel lachen, die Welt da draußen bunter machen“

Unter dem Motto „Karneval feiern und viel lachen, die Welt da draußen bunter machen“ wollen die beiden frisch gekürten Tollitäten die Session zu einer – nicht nur für sie – besonderen Zeit werden lassen, erklärten sie in ihrer Antrittsrede vor den begeisterten Nachwuchskarnevalisten.

Nach dem feierlichen Einmarsch und der Begrüßung hatten die beiden Sitzungspräsidenten Anna Otterpohl und Christoph Baumhus mit den jungen Gästen zunächst Karnevalslieder zur Einstimmung auf das närrische Treiben angestimmt. Anschließend zeigten die Emsmatrosen bei einem ersten Gardetanz ihr Können. Ihre athletische Darbietung versetzte so manchen in Staunen. Während die jüngeren Besucher gebannt den Vorführungen folgten, waren die mitgebrachten „älteren Herrschaften“ (ihre Eltern) bei süßen Köstlichkeiten und Heißgetränken bestens versorgt.

Besonders Clown August zog die jungen Augen magisch an sich und sorgte mit seinen Zaubereien für Erstaunen. Auf seine Frage, wer 500 Euro gewinnen möchte, gingen natürlich alle Hände nach oben. Das Papiergeld zum Essen zeigte teilweise aber auch nur einen Wert von 200 Euro. Trotzdem wurden die essbaren Scheine am Ende seines Auftritts genüsslich verspeist.