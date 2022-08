Rheda-Wiedenbrück erweitert Serviceportal für Bürger

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Mit unserem neuen Serviceportal können Bürgerinnen und Bürger immer mehr Anliegen online erledigen. Wir kommen dem Ziel einer digitalen Verwaltung einen großen Schritt näher.“ Bürgermeister Theo Mettenborg stellte jetzt das neue Serviceportal der Stadt Rheda-Wiedenbrück vor. Zu allen Dienstleistungen, die die Kommune anbietet, finden sich digital Informationen. Etliche Anträge können nun auch online gestellt werden.

Hundesteuer online anmelden

Zu den bereits länger verfügbaren Onlinediensten, wie beispielsweise der Meldung von Mängeln, der Gewerbeanmeldung oder der Beantragung von Führungszeugnissen, kommen neue Onlinedienste, wie etwa die Bestellung von Abfallbehältern oder die Anmeldung zur Hundesteuer. Die Zahl der digital bereitstehenden Dienstleistungen wird in den nächsten Monaten stetig steigen, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Für manche Anliegen erübrigt sich demnach der Behördengang damit bereits. Für andere kann direkt aus dem Portal Kontakt aufgenommen oder der notwendige Termin im Rathaus vereinbart werden. Der Mehrwert für die Kunden: Sie können ihre Anliegen jederzeit online auf den Weg bringen und sparen Zeit.

Der Mehrwert für die Verwaltung: Viele Anliegen kommen gebündelt auf die Rechner der zuständigen Sachbearbeiter und können digital weiterverarbeitet oder falls erforderlich online weitergeleitet werden, heißt es aus dem Rathaus. „Wichtig für die Bürgerinnen und Bürger: Die Einrichtung eines persönlichen Kontos im Serviceportal“, betont Daniel Wiens, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Er führt aus: „Die Registrierung ist in wenigen Minuten erledigt und eröffnet den gesamten Funktionsumfang des Portals.“ Damit werden die Online-Anträge mit den hinterlegten Kontaktdaten vorausgefüllt, die gestellten Anträge gesammelt, der Bearbeitungsstand kann eingesehen und Unterlagen können auf sicherem Weg nachgereicht werden. Zudem ist das Portal mit dem „Servicekonto.NRW“ verknüpft. Damit ist das persönliche Nutzerkonto auch für die Portale anderer Behörden nutzbar.

Gesprächstermin übers Portal vereinbaren

Auf einen gewünschten persönlichen Kontakt muss auch künftig niemand verzichten. Wer zu einem Online-Antrag eine Frage hat oder ein Anliegen lieber im Gespräch klären möchte, findet auch im neuen Serviceportal schnell die richtige Ansprechperson und kann telefonisch, per E-Mail oder direkt über das Portal einen Termin vereinbaren, teilt die Stadt mit. Entwickelt und betrieben wird das Portal von der Regio IT, kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Aachen und Niederlassung in Gütersloh. Das Design orientiert sich an der städtischen Homepage und ist in Kooperation mit der ortsansässigen Werbeagentur Foss & Haas entstanden, heißt es in der Pressemitteilung der Kommune. Die verwaltungsseitige Koordination des Einführungsprojekts erfolgt durch die Abteilung Organisation und zentraler Service. Erreichbar ist das Portal

weiterhin über die Navigation der städtischen Homepage (www.rheda-wiedenbrueck.de) oder direkt über service.rheda-wiedenbrueck.de.