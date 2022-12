Fahrradhersteller Prophete aus Rheda-Wiedenbrück insolvent

Eine böse Überraschung gibt es kurz vor Weihnachten für die Beschäftigten des Rheda-Wiedenbrücker Fahrradherstellers Prophete: Das Unternehmen mit Hauptsitz an der Lindenstraße in Rheda hat am Mittwoch einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Bielefeld gestellt.

Was bedeutet das für die Beschäftigten? Kann der Betrieb fortgeführt werden? Diese Fragen muss nun der Insolvenzverwalter klären. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Manuel Sack von der Kanzlei Brinkmann und Partner (Bielefeld, Hannover) bestimmt.

Wie geht es bei dem Traditionsunternehmen weiter?

Wie geht es bei dem traditionsreichen Fahrradhersteller, der erst kürzlich sein 110-jähriges Bestehen gefeiert hat, jetzt weiter? Diese Frage stellen sich nicht nur Kunden und Lieferanten, sondern insbesondere auch die Mitarbeiter. 280 Männer und Frauen standen im Jahr 2018 bei Prophete in Lohn und Brot. Das jedenfalls geht aus dem Jahresbericht des Unternehmens für 2018 hervor, der im digitalen Bundesanzeiger nachzulesen ist. Der Jahresumsatz wurde seinerzeit mit 98 Millionen Euro angegeben.

Im niedersächsischen Oldenburg hat das Prophete-Tochterunternehmen Cycle-Union seinen Sitz. Von dort lanciert das Unternehmen Fahrradmarken, die für den Zweiradfachhandel bestimmt sind. Prophete in Rheda hat sich hingegen auf Fahrräder im niedrigen bis mittleren Preissegment spezialisiert, die vor allem über Baumärkte und Discounter vertrieben werden.

Wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, ist am Donnerstag auch ein Insolvenzantrag für das Tochterunternehmen Cycle-Union beim Amtsgericht Oldenburg gestellt worden. Zusammen erwirtschafteten Prophete und Cycle-Union im Jahr 2018 rund 150 Millionen Euro und beschäftigten an vier Standorten etwa 450 Mitarbeiter.

„Aktuell stehen wir ganz am Anfang“

Was hat dazu geführt, dass dem bekannten Fahrradhersteller kurz vor Weihnachten die Zahlungsunfähigkeit droht? Das gilt es laut dem Sprecher von Insolvenzverwalter Sack in den kommenden Tagen zu klären. „Aktuell stehen wir ganz am Anfang“, sagte er am Donnerstagabend. Für detaillierte Auskünfte sei es deshalb noch zu früh.

Sind die Umsätze weggebrochen? Wurde nicht profitabel genug gearbeitet? Oder geriet das Unternehmen womöglich aufgrund von Lieferengpässen bei der Materialbeschaffung in wirtschaftliche Turbulenzen? Das alles seien Fragestellungen, mit denen sich Rechtsanwalt Manuel Sack nun beschäftigen müsse, erläuterte der Sprecher. Unklar blieb am Donnerstag, ob die Fahrradproduktion und -auslieferung trotz der Insolvenz weitergehen können. Weitere Einzelheiten kündigte der Sprecher für diesen Freitag an.

Insolvenzverwalter informiert Beschäftigte am Donnerstag

Dass der Fahrradhersteller kurz vor Weihnachten die Notbremse zieht, dürfte alles andere als eine schöne Bescherung für die Beschäftigten in Rheda-Wiedenbrück und Oldenburg sein. Abgezeichnet hatte sich – zumindest für Außenstehende – der Gang des Unternehmens zum Insolvenzverwalter nicht. Am Donnerstag wurden die Beschäftigten des Standorts Rheda von Rechtsanwalt Manuel Sack über die wirtschaftliche Lage informiert.

Prophete sprang schon früh auf den Trend der elektromotorbetriebenen E-Bikes auf. Diese wurden ebenfalls über Discounter vermarktet. Zuletzt hatte beispielsweise Lidl mit einem Black-Friday-Verkauf von E-Bikes des Rheda-Wiedenbrücker Herstellers geworben. Trotzdem ist die jüngere Historie des 1908 von Hermann Paul Prophete in Halle (Saale) gegründeten Unternehmens eher wechselvoll.

Kurzer Ausflug in die Fitnessgeräte-Branche

So wurde das Werk im bayerischen Rottendorf Ende 2010 geschlossen. Kurz darauf folgte die Nachricht, dass die Fahrradproduktion in Rheda-Wiedenbrück Mitte 2011 ebenfalls eingestellt werden soll. Seither sollten Fahrräder für den Niedrigpreissektor ausschließlich in Rumänien und Indien produziert werden, höherpreisige Modelle hingegen weiterhin am Standort Oldenburg.

Ab 2011 betätigte sich Prophete auch als Hersteller von Sport- und Fitnessgeräten. Damit wollte man die starken saisonalen Schwankungen, denen das Zweiradgeschäft seit jeher unterliegt, ausgleichen. Das Unterfangen gestaltete sich aber schwierig. Die selbst gesteckten Ziele wurden verfehlt. 2015 endete daher die kurze Sportgeräte-Ära. Seither konzentriert sich Prophete auf Fahrräder, E-Bikes und das entsprechende Zubehör.