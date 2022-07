Rheda-Wiedenbrück fördert private Klimaschutzmaßnahmen

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das Förderprogramm „Aktiv für Klimaschutz in Rheda-Wiedenbrück“ ist jüngst einstimmig vom Rat beschlossen worden. Es tritt am heutigen 1. Juli in Kraft. Ebenso hat der Stadtrat ein Budget von 100 000 Euro für die Energieberatung zur Verfügung gestellt.

Finanzieller Anreiz für Investitionen im privaten Bereich

„Mit dem Förderprogramm bieten wir allen Bürgerinnen und Bürgern einen Anreiz, auch im Privaten den Klimaschutz voranzubringen“, erläutert Bürgermeister Theo Mettenborg das Konzept. Gegenstand der Förderkulisse sind vielfältige Anschaffungen aus den Bereichen Mobilität, Konsum, Sanieren und Bauen, Erneuerbare Energien sowie Klimafolgenanpassung.

Boni können für Gemeinschaftsnutzungen, den Anschluss einer Zisterne oder für Klimaschutzprojekte gezahlt werden. Neben dem Kauf eines E-Bikes oder eines Lastenrads sind auch der Austausch von Fenstern und Türen oder die Installation einer Photovoltaik-Anlage förderfähig. Anträge können ab sofort online gestellt werden. Auf der städtischen Internetseite sind ein Antragsformular und die Förderrichtlinie hinterlegt. Beides ist in der Kategorie Umwelt/Bauen/Verkehr unter Klimaschutz und Energie zu finden.

Für Fragen zum Förderprogramm steht Christoph Tröster aus dem Umweltbereich per E-Mail an christoph.troester@rh-wd.de und unter 05242/963230 zur Verfügung.