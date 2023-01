Rheda-Wiedenbrück: Frauenschicksale berühren Publikum

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Martha, 15 Jahre alt, vergewaltigt, verstoßen und unverstanden: Schonungslos erzählt Autorin Cornelia Ertmer vor dem Hintergrund der Kaiserzeit sowie des Ersten und Zweiten Weltkriegs die Geschichte dreier Frauen, die von Glück, Liebe und einem Recht auf Eigenständigkeit träumen. Martha ist eine von ihnen. Die Lesung fand im Refektorium des ehemaligen Wiedenbrücker Klosters statt.

Drei Generationen und drei Schicksale

Drei Generationen, drei Schicksale: Erna ist als Frau eines Heuerlings gefangen in den engen sozialen Gesetzen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ihre Tochter Martha, die sich – aus der Sozialgemeinschaft ausgeschlossen – dagegen wehrt und entdeckt, dass sie mit ihrem Bestreben nach Eigenständigkeit Mitstreiterinnen hat. Letztendlich gelingt es aber erst Clara, der Enkelin Ernas und Tochter Marthas, sich gegen die herrschenden Konventionen um traditionelle Geschlechterrollen zu befreien.

Es ist keine lustige Geschichte, die Cornelia Ertmer für ihr Publikum bereithielt, aber sie ist wahr und handelt davon, wie es Frauen vor rund 100 Jahren erging. Die 69-Jährige las in Wiedenbrück aus ihrem im vergangenen Sommer erschienenen Roman „Wenn alle schweigen“ vor. 1953 in Recklinghausen geboren, lebt und schreibt sie, zumindest zeitweise, in ihrer Wahlheimat Dortmund. In Herzebrock-Clarholz hat sie ebenfalls einen Wohnsitz.

Herzebrock-Clarholzerin wollte schon immer Bücher schreiben

Den Wunsch, Schriftstellerin zu werden, hatte sie schon früh. Doch ließen ihr die Familie mit drei Kindern und der Beruf als Lehrerin an einer Gesamtschule in Gütersloh wenig Freiraum. Seit sie im Ruhestand ist, findet Cornelia Ertmer die Muße, ihre Kreativität im Verfassen von Geschichten umzusetzen. „Wenn alle schweigen“ ist ihre erste Romanveröffentlichung.

Bettina Windau von der Klostergenossenschaft Wiedenbrück, die zu der Lesung eingeladen hatte, begrüßte die Gäste im Refektorium und machte deutlich, wie unbeschwert und selbstbestimmend junge Mädchen heute ihr Leben in die Hand nehmen könnten. In dem Roman werde deutlich, dass das vor gar nicht so langer Zeit noch völlig anders war. Der Leser beziehungsweise Zuhörer werde mitgenommen auf eine Zeitreise in das 19. Jahrhundert, in dem Frauen nicht viel zu sagen hatten.

Eigentlich eine Heimatgeschichte

„Wenn alle schweigen“ spielt im Münsterland, ist also praktisch eine Heimatgeschichte. Cornelia Ertmer kam gern nach Rheda-Wiedenbrück, weil sie den Kontakt mit ihren Leserinnen und Lesern schätze, wie sie sagte, und mit ihnen ins Gespräch komme wolle.

Seit Erscheinen des Buchs hat sie bereits 13 Lesungen gegeben und ihr Roman erfreue sich großer Beliebtheit, heißt es in der Mitteilung der Genossenschaft. „Wenn alle schweigen“ wird über den OCM-Verlag Dortmund vertrieben. Die Lesung wurde unterstützt durch „Lila Lettern-Literatur aus Westfalen“. Die Buchhandlung Güth hatte einen Verkaufstisch eingerichtet.