Rheda-Wiedenbrück: Frohsinn in ausverkaufter Stadthalle

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse – weder auf den Balearen noch im Fasching: Erst einmal wieder in Fahrt gekommen, wollen sich die Jecken in dieser Session durch nichts und niemanden mehr aufhalten lassen. Daran ließ auch die Karnevalsgesellschaft (KG) Helü am Samstag während ihres Galaabends des Frohsinns in der Stadthalle keinen Zweifel. Unter Volldampf steuern die Narren auf die heiße Phase der fünften Jahreszeit zu.

Narren haben nichts verlernt

Sie haben nichts verlernt während der coronabedingten Zwangspause, die Helüaner. Vor ausverkauftem Haus fackelten die Wiedenbrücker Jecken ein närrisches Feuerwerk ab, das ausgelassene Freude und Zuversicht schenkte. Das Prinzenpaar Holger I. und Ekea I. Johannpaschedag machte aus seinen Glücksgefühlen darüber keinen Hehl. Das Virus habe Grenzen aufgezeigt, blickte die Tollität zurück, aber auch, dass die fünfte Jahreszeit viele Facetten hat, „nicht nur die lauten, bunten und grellen“. Nun aber sei sie da, „die Nacht der Nächte“, die sich weder Bürgermeister Theo Mettenborg noch seine Stellvertreter Georg Effertz und Gudrun Bauer oder die Abordnungen etlicher Vereine entgehen lassen wollten.

Die Zeit hat seltsame Blüten getrieben: Das wurde am Samstag gleich mehrfach deutlich – unter anderem bei der Minigarde, die inzwischen zweigeteilt ist, damit sie als Tanzformation überhaupt noch Platz auf einer Bühne findet. Im Gegensatz dazu berichten Vereine vor allem im Sauer- und im Rheinland von erheblichen Schwierigkeiten, die Veranstaltungshallen gefüllt zu kriegen, ganz zu schweigen von den Aktiven, die sich andere Betätigungsfelder gesucht haben.

Till Eulenspiegel sicher: CDU-Verjüngungskur gefloppt

Willi Baumhus in der Rolle des Schalks Till Eulenspiegel gehen die Themen nicht aus.Dass dennoch einige im Argen liegt in dieser Stadt, daran ließ „Till Eulenspiegel“ keinen Zweifel: Marode Umkleidekabinen und sanierungsbedürftige Freibäder, das Gerangel um einen Kreisverkehr an der Hauptstraße, die in seinen Augen gescheiterte Erneuerung von CDU-Fraktion und Stadtverband, außerdem ein Bauamt, das sich hinter Auflagen verschanzt – dank des Zutuns von Rat und Verwaltung gehen Willi Baumhus in der Rolle des Schalks die Themen nicht aus. Nun soll es ein vierter Beigeordneter richten. „Was nutzen uns viele Häuptlinge in der Stadt, wenn man keine Indianer für die Arbeit hat?“, fragte Baumhus sein Spiegelchen.

Eingerahmt wurde sein Beitrag von der Minigarde. Die jüngsten präsentierten zunächst einen Garde-, die älteren in der zweiten Gruppe ihren Schautanz. Eine zentrale Erkenntnis des Abends: Dieser Verein kennt keine Nachwuchssorgen.

Mischung aus Eigengewächsen und externen Künstlern kommt an

Die Mischung aus Eigengewächsen und externen Künstlern kam gut an beim Publikum, das die Akteure auf der Bühne mit stehenden Ovationen feierte. Die Minigarde stach mit den Gästen im Saal in See, die Emsmatrosen wiederum kehrten von dort als Einhörner in Feinripp zurück. Die Mädels der Jugendgarde verzauberten die Zuschauer mit Grazie und Anmut, die die Rot-Weiße-Union zwar weniger großrahmig aufbieten konnte, sie dafür sehr unterhaltsam den Beweis antrat, das Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Weder sich selbst noch den Karnevalisten im Saal gönnten „Die Weissweiler“ – Blasmusiker aus dem gleichnamigen Stadtteil von Köln – die geringste Atempause. Ebenso wuchtig ließ es die Kölsche Cover-Band krachen: Inzwischen zählt die Truppe aus dem münsterländischen Everswinkel zur Stammbesatzung eines jeden Helü-Galaabends. Damit es davor, danach und mittendrin nicht minder weniger auf die Ohren gab, hatte der Verein die Bigband Rietberger Jäger verpflichtet.

Damengarde als Krönung des Geschehens

Gewissermaßen zur Krönung des Geschehens schickten die Programmmacher die Damengarde ins Rennen. Besondere Aufmerksamkeit galt der Solotänzerin Jaqueline Manche. Spätestens da war’s amtlich: Dieser Zug ist nicht mehr aufzuhalten.