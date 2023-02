Rheda-Wiedenbrück: Karneval feiern in der Familienzone

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Familienfreundlich feiern am Rosenmontag: Auch in diesem Jahr gibt es wieder entsprechende Zonen insbesondere für Eltern mit Kindern beim Rheda-Wiedenbrücker Straßenkarneval.

Die ausgewiesenen Zonen stehen allen Karnevalisten offen und sind als Einladung für diejenigen gedacht, die den Karneval alkohol- und rauchfrei erleben möchten. „So können auch Familien mit Kindern einen unbeschwerten Rosenmontagsumzug erleben“, sagt Bürgermeister Theo Mettenborg.

Heißgetränke, Waffeln und kleine Überraschungen

Die Familienzonen sind ein gemeinsames Angebot von Caritasverband, Rosenmontagskomitee sowie von Jugend- und Ordnungsamt der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Die familienfreundlichen Zonen werden am Montag am Rathaus Rheda (Großer Wall/Ecke Widumstraße) ab 13 Uhr und in Wiedenbrück an der Rektoratsstraße/Ecke Lange Straße ab 14.30 Uhr eingerichtet. Die Bereiche werden mit Hinweisschildern gekennzeichnet.

Statt Alkohol und Zigaretten wird es Heißgetränke, Waffeln und kleine Überraschungen für die Besucher der familienfreundlichen Zonen geben, informiert die Stadtverwaltung.