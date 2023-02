Rheda-Wiedenbrück: Mitreißende Hommage an Udo Jürgens

Vor acht Jahren ist der Sänger überraschend gestorben. In Rheda-Wiedenbrück wurde die Erinnerung an ihn jetzt wieder lebendig.

Gaben ein Gastspiel in der Stadthalle: Gut acht Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens halten Alex Parker und Gabriela Benesch die Erinnerung an den Entertainer wach. Nach der Show ließen sie sich mit Flora-Westfalica-Eventmanager Malte Meier (l.) und Regisseur Erich Furrer (r.) ablichten.

Rheda-Wiedenbrück (eph) - Das „Original“ war mehrfach in Rheda-Wiedenbrück zu Gast. Als der frühere Bertelsmann-Buchclub Ende der 1970er-Jahre ein rundes Jubiläum feierte, stand Udo Jürgens Vertretern der örtlichen Presse in Rheda Rede und Antwort. Wenige Jahre später nächtigte der Sänger und Komponist im Wiedenbrücker Ratskeller. Dort ließ er sich mit den Hoteliers Josef und Hildegard Surmann ablichten, um sich danach mit einem Foto, einer Autogrammkarte, seiner Unterschrift und einem „Danke“ im Gästebuch zu verewigen.

600 Besucher in der Stadthalle sind restlos begeistert

Gut acht Jahre nach dem Tod des begnadeten Entertainers wurden seine Lieder und seine Lebensgeschichte an der Ems noch einmal lebendig: Jürgens-Interpret Alex Parker an Mikrofon und Piano sowie die Schauspielerin Gabriela Benesch als Erzählerin gaben mit der Udo-Jürgens-Story vor knapp 600 Besuchern in der Stadthalle ein vielumjubeltes Gastspiel.

Hut ab vor den beiden Darstellern und ihren Begleitern, darunter Regisseur und Benesch-Ehemann Erich Furrer: Noch bis zum 28. Mai gastieren sie mit ihrer Revue in nicht weniger als 90 zumeist mittelgroßen deutschen, österreichischen und Schweizer Städten. Nach dem Gastspiel in der thüringischen Hauptstadt Erfurt und vor dem Konzertabend in Neumünster also Rheda-Wiedenbrück.

Von „Griechischer Wein“ bis „Aber bitte mit Sahne“

Dort stießen Parker und Benesch allem Anschein nach auf eine große Udo-Jürgens-Fangemeinde. Jedenfalls dauerte es nicht lange, bis das ostwestfälische Publikum bei den ersten Takten des autobiografischen Songs „Ich weiß, was ich will“ mit rhythmischem Klatschen begann. Auch bei vielen anderen Jürgens-Liedern geriet das Auditorium danach kräftig in Bewegung. Zum Beispiel als Alex Parker zur Orchester-Begleitmusik Evergreens wie „Griechischer Wein“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Aber bitte mit Sahne“ oder „Mit 66 Jahren“ an seinem Klavier erklingen ließ.

Dabei war die Revue mehr als ein reiner Jürgens-Konzertabend. Im Mittelpunkt der fast zweieinhalbstündigen Show standen auch und vor allem der Mensch Udo Jürgens, seine Lebensgeschichte und sein Vermächtnis an die Nachwelt. Und dies lag vor allem an Gabriela Benesch, eine persönliche Freundin von Jürgens’ Tochter Jenny. Lebendig und leidenschaftlich trug sie zwischen den Gesangsstücken prägende Ereignisse und Erlebnisse aus dem Leben ihres Idols vor.

So erfuhr das Publikum unter anderem, wo und wie die Idee zu „Griechischer Wein“ entstand, wie er in einer Nacht zusammen mit Michael Kunze das ebenso traurige wie hoffnungsfrohe Lied „5 vor 12“ produzierte oder warum er nach einem denkwürdigen Konzert in Hamburg zur Zugabe stets in einem weißen Bademantel auf die Bühne zurückkehrte.

Nur der weiße Bademantel fehlt

Genau diesen weißen Bademantel blieb Udo-Jürgens-Interpret Alex Parker bei seinem Gastspiel in der Stadthalle dem Rheda-Wiedenbrücker Publikum und ebenso den Pressefotografen schuldig.

Nicht schuldig blieben die beiden Darsteller ihren Zuhörern hingegen ein fulminantes Finale: Als zum Schluss des Abends noch einmal ein Medley aus Stücken wie „New York, New York“, „Aber bitte mit Sahne“ und „Immer wieder geht die Sonne auf“ erklang, gab es mehr als nur stehende Ovationen. Weibliche Jürgens-Fans schwangen ihre roten Fan-Schals und dort, wo der Platz dafür vorhanden war, wurde sogar ein kleines Tänzchen gewagt.

So wurden für einen kurzen Moment die Rheda-Wiedenbrücker in Sachen Lebensfreude zu den Brasilianern von Ostwestfalen-Lippe.