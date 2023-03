Rheda-Wiedenbrück: Move will Klarheit über Gutachten

Wieviele Gutachten hat die Stadt in den zurückliegenden Jahren in Auftrag gegeben? Und was haben diese gekostet?

Wieviel lässt sich die Stadt die zahlreichen Gutachten kosten, die sie Jahr für Jahr in Auftrag gibt? Das will die Move-Fraktion wissen.

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis – oder beauftrage einen Gutachter. Vor allem Letzteres ist in der Rheda-Wiedenbrücker Stadtverwaltung inzwischen eine weit verbreitete Herangehensweise an Problemstellungen der unterschiedlichsten Art.

Verwaltung soll gewünschte Informationen liefern

Aber wieviele Gutachten sind es genau, die die Stadtverwaltung seit dem Stichtag 1. Januar 2020 in Auftrag gegeben hat? Das will die Move-Ratsfraktion wissen und hat deshalb einen entsprechenden Antrag gestellt, über den der Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend beraten hat.

Seiner Fraktion gehe es aber nicht nur um eine bloße Zahl. Vor allem verspreche man sich von der geforderten Aufstellung Aufschluss darüber, zu welchen Fragestellungen genau Gutachten von der Stadtverwaltung angefordert wurden und was diese kosteten, erläuterte Dr. Martin Hünten. Er unterstrich, dass die Politik regelmäßig über Gutachten-Vergaben informiert werde, der Überblick über das große Ganze aber leicht verlorengehe – zumal längst nicht die Ergebnisse aller Gutachten später Eingang in die politische Debatte fänden.

Stadt: Vor Mai wird das nichts

Als „in der Sache völlig richtig“ bezeichnete Patrick Büker (FDP) den Vorstoß der Move-Fraktion. Die Beantwortung der Fragestellung hätte die Verwaltung aber auch ohne offiziellen Ausschussbeschluss – der später einstimmig erfolgte – in Angriff nehmen müssen, sagte Büker. Dass die Auflistung sämtlicher Gutachten – auch der in nächster Zeit geplanten – gar nicht so einfach ist, stellte Beigeordneter Thorsten Fischer klar. Er versicherte aber, dass die Verwaltung versuchen werde, bis zur Hauptausschusssitzung im Mai die gewünschten Fakten zu liefern.