Rheda-Wiedenbrück: Rettungsdienste an Belastungsgrenze

Die Rettungskräfte in der Doppelstadt gehen auf dem Zahnfleisch. Grund dafür ist aber nicht nur der allgegenwärtige Personalmangel.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Bürgermeister Theo Mettenborg hat sich bei Polizei und Rettungsdienst für die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung im bald zu Ende gehenden Jahr bedankt. Die Rundreise des Rathauschefs bot auch Anlass, um eine Einsatzbilanz zu ziehen.

Enge Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsbehörde

Polizeihauptkommissarin Kathrin Sträter, Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdiensts und stellvertretende Leiterin der Polizeiwache in Rheda-Wiedenbrück, empfing den Bürgermeister gemeinsam mit ihren Kollegen. Theo Mettenborg, Erster Beigeordneter Dr. Georg Robra sowie Joel Otta vom Ordnungsamt besuchten die Wache an der Hauptstraße, um Danke zu sagen für die Arbeit, die dort geleistet wird. Das städtische Ordnungsamt und die Polizei arbeiten seit vielen Jahren auf „kollegialer Ebene zusammen“, hieß es bei dem Treffen. Sie ergänzten sich vor allem bei der Betreuung von Volksfesten, die zuletzt wieder zugenommen hatten.

„Wir merken, dass wieder viel mehr Menschen unterwegs sind, das Nachtleben aufblüht und auch Großereignisse wieder stattfinden“, berichtete Kathrin Sträter. Sie lobte das harmonische Miteinander zwischen Ordnungsamt und Polizei und die kurzen Dienstwege. Das sei nicht selbstverständlich.

Was ihr Sorge bereitet, ist die zuletzt stark gestiegene Zahl der verunglückten Radfahrer. Woran das liegt, könne man nicht genau sagen. Oftmals seien es die Benutzung des Handys beim Radfahren, das Fahren auf der falschen Radwegseite oder eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit durch Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Medizinische Versorgung soll so schnell wie die Pizza kommen

Beim anschließenden Besuch der Feuer- und Rettungswache am Nordring berichtete deren Leiter Matthias Goerke von steigenden Einsatzzahlen, wobei es immer mehr Einsätze gebe, die nicht unbedingt erforderlich seien. Viele Menschen wünschten sich eine schnelle medizinische Versorgung und wollten manchmal nicht bis zur nächsten Sprechstunde ihres Arztes warten. „Eine Pizza bekommt man heute auch binnen einer halben Stunde ins Haus geliefert, das wird von der medizinischen Versorgung leider manchmal verlangt“, erläuterte Goerke das Problem. Das sei aber nicht leistbar – und es sei gefährlich, wenn akute Notfälle deshalb warten müssten.

Mehr als 10.000 Einsätze im laufenden Jahr

Die Krankenhäuser seien ebenfalls an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Personalmangel und die akute Grippewelle seien Gründe, aber auch eine grundsätzliche Überbelastung der Mitarbeiter, „die einfach mal eine Auszeit brauchten, weil sie ausgebrannt sind“. Die Kinderintensivbetten könnten zum Teil nicht belegt werden, weil kein Personal vorhanden sei. „Das ist eine unschöne Situation“, unterstrich Goerke, der auch in seiner Wache mit Personalmangel zu kämpfen hat. Inklusive Auszubildenden kann er auf ein 55 Mitarbeiter starkes Team bauen, das an 365 Tagen erreichbar ist.

Bis jetzt zählte die Wache am Nordring in diesem Jahr 10.112 Einsätze. Über 6200 Mal rückte der Rettungswagen aus. 2134 Mal fuhr der Notarzt zusätzlich zu Einsätzen. Hinzu kommen mehr als 2600 Krankentransporte, die das Team der Feuer- und Rettungswache absolvierte.