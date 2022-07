Rheda-Wiedenbrück: SPD entwickelt Isek-Konzept weiter

Rheda-Wiedenbrück (eph) - Die SPD in Rheda-Wiedenbrück ist fest entschlossen, dem Fahrradverkehr in der Gesamtstadt künftig mehr Raum und Bedeutung zukommen zu lassen. Vertreter von Partei und Fraktion haben sich deshalb im Anschluss an die parlamentarischen Beratungen über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) für den Ortsteil Wiedenbrück noch einmal schwerpunktmäßig mit dem Thema befasst.

Mehr Sicherheit und Komfort

Dabei herausgekommen sind auch konkrete Ideen und praktische Vorschläge, die Fahrradfahrern mehr Sicherheit und Komfort bieten sollen. Die Zielvorstellung der Sozialdemokraten sind attraktive und sichere Radwege, auf denen sich die Wiedenbrücker City aus allen Richtungen erreichen lässt. Dass beim Thema Fahrradverkehr in Wiedenbrück erheblicher Handlungsbedarf besteht, wird auch im Isek eingeräumt. „Insgesamt zeigt sich deutlich, dass der Straßenraum vor allem durch den Pkw-Verkehr und zu Lasten der anderen Verkehrsteilnehmer dominiert wird“, zitiert Ratsfrau Elisabeth Frenser aus der Analyse der externen Städteplaner. Ebenso habe eine Befragung auf dem samstäglichen Wochenmarkt ergeben, dass die Fahrradfreundlichkeit von der Bevölkerung als nicht besonders hoch eingeschätzt wird.

Für Ratsfrau Martina Mester-Grunwald fehlt es an einem Verkehrskonzept für die Gesamtstadt und die einzelnen Stadtteile. „Da ist viel Flickwerk“, sagt sie. Nach Auffassung der SPD stehen beim Isek Wiedenbrück auch zu wenig finanzielle Mittel für den Fahrradverkehr zur Verfügung. Zwar ist die Position für die Aufwertung des Radwegenetzes im Zeitraum 2023 bis 2025 auf 200 000 Euro angehoben worden. Zudem sollen 100 000 Euro ab 2023 in einen Innenstadtring für Fahrradfahrer fließen. „Doch das ist nicht viel Geld. Damit kann man keine großen Veränderungen bezahlen“, sagt Martina Mester-Grunwald.

„Hier gehört er hin“: Elisabeth Frenser, Michael Fischer und Martina Mester-Grundwald (v. l.) markieren mit ihrer Kette die Stelle der Wasserstraße, an der sie sich als Übergang in die Wiedenbrücker City eine Kombination aus Zebrastreifen und Radfahrerfurt wünschen.

Der Blick der heimischen Sozialdemokraten richtet sich deswegen auch nach Düsseldorf. Im Koalitionsvertrag, heißt es, sei schließlich der politische Wille festgeschrieben, den Fahrrad- und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auszubauen. „Deshalb müssen wir jetzt konkrete Projekte entwickeln und uns dafür bewerben, dass mehr Geld für die Förderung von Radfahrern und Fußgängern nach Rheda-Wiedenbrück fließt“, sagt Elisabeth Frenser. Den heimischen Sozialdemokraten geht es dabei um ein verträgliches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. „Unser Vorstoß ist kein Angriff gegen das Auto“, stellt Martina Mester-Grunwald klar. Im Vordergrund stehe vielmehr die Entwicklung von Ideen.

„Am neuen Werk“ soll Fahrradstraße werden

Mit drei konkreten Vorschlägen sind die Sozialdemokraten jetzt in die Öffentlichkeit gegangen. In einem offenen Brief vom 22. Juli an Bürgermeister Theo Mettenborg hat die SPD-Fraktion beantragt, in den zuständigen Ausschüssen als „Isek-Wiedenbrück-Ergänzung“ Folgendes zu beschließen:

Erstens: Die Straße „Am neuen Werk“ wird zur Fahrradstraße.

Zweitens: Die Querung der Wasserstraße wird möglich durch einen Zebrastreifen, der um die Funktion Fahrradquerung ergänzt wird.

Drittens: Im Rahmen des Isek Wiedenbrück soll im Verkehrsgutachten ein Konzept erstellt werden, wie die Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer in die Innenstadt am sinnvollsten verlaufen kann.

Zur Begründung für Punkt drei des Antrags heißt es: „Im Alltagsradwegekonzept des Kreises Gütersloh wird die Erreichbarkeit der Innenstädte aus allen Himmelsrichtungen hervorgehoben. Aus östlicher Richtung bietet sich hier die Straße ‚Am neuen Werk‘ an. Die Anbindung des Schulzentrums Burg (Grundschule, Realschule, Gesamtschule sowie Kindergarten), die Anbindung des Sportzentrums Burg, die Anbindung des Freibads und des Hallenbads erfolgen in letzter Meile über die Straße ‚Am neuen Werk‘. Die Sensibilität dieser Straße für Fußgänger und Radfahrer wurde in der Vergangenheit bereits gesehen. Ab der Osterrathstraße ist sie bereits Spielstraße.“

„Wir hätten für wenig Geld viel gewonnen“

Nach Ansicht von Elisabeth Frenser bietet eine Umwidmung der Straße auch mehr Sicherheit für ältere Mitbürger wie die Bewohner des St.-Aegidius-Seniorenzentrums und der angrenzenden Häuser (Stichwort: Betreutes Wohnen): „Wir hätten für wenig Geld viel gewonnen.“ In einem Gespräch mit dem städtischen Planungsdezernenten ging es nach Aussage der SPD-Politiker auch um die Frage, wie Fahrradfahrer eine belebte Straße sicher und zügig überqueren können. „Für Fußgänger gibt es an der Wasserstraße mit dem Zebrastreifen eine solche sichere Querungshilfe. So etwas sollte es für die Fahrradfahrer auch geben“, ergänzt Elisabeth Frenser.

Beispiel aus der Stadt Werne im Kreis Unna

Bei der Recherche nach einer passenden Lösung sind die Sozialdemokraten im Internet auf das Beispiel der Stadt Werne im Kreis Unna gestoßen. Dort wurde parallel zu einem Zebrastreifen eine rote Fahrradfurt geschaffen und mit einem weißen Fahrrad-Piktogramm entsprechend gekennzeichnet. Nach Aussage von Elisabeth Frenser haben dort jetzt Fahrradfahrer beim Überqueren der Straße Vorrang vor kreuzenden Kraftfahrzeugen. Geht es nach den Vorstellungen der hiesigen SPD, dürfte dieses Beispiel auch in Rheda-Wiedenbrück Schule machen.