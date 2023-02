Rheda-Wiedenbrück: Stadt pflanzt 400 Sträucher

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Im kommunalen Waldgebiet Stadtholz südlich der Röckinghausener Straße in Wiedenbrück sollen zur ökologischen Aufwertung rund 400 heimische Sträucher gepflanzt werden. Dabei handelt es sich laut Stadtverwaltung um Holunder, Pfaffenhütchen, Kornelkirsche, Liguster, Schneeball und Heckenkirsche.

Lebensraum und Nahrungsquelle

Zur Vorbereitung der Pflanzung müssen zuvor jedoch Brombeeren maschinell entfernt werden. „Durch die Pflanzmaßnahme wird ein artenreicher Lebensraum für viele Pflanzenarten sowie Kleinsäuger, Vögel und Insekten entstehen. Er dient als Nahrungsquelle, Deckungsmöglichkeit und Brutplatz“, heißt es aus dem Rathaus.

Aus Sicherheitsgründen müssen laut Mitteilung der Stadtverwaltung an anderer Stelle zwei schwer geschädigte Bäume gefällt werden. Eine Birke an der Berliner Straße in Höhe des Gartens der Kulturen in Rheda ist demnach an Stammfäule erkrankt. Bei einem Ahornbaum auf dem Kinderspielplatz am Brennwiesenweg in Wiedenbrück wurde ein starker Stammriss festgestellt. An beiden Stellen seien Ersatzpflanzungen geplant, informiert die Stadt.