Rheda-Wiedenbrück: Stadthalle wird zum Impfzentrum

Am vierten Adventswochenende werden in der Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus verabreicht.

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Die Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle wird zum Impfzentrum – zumindest am vierten Adventswochenende. Dann können sich alle interessierten Bürger dort boostern lassen. Einzige Voraussetzung: Sie dürfen weder schwanger, noch unter 30 Jahre alt sein. Denn gespritzt wird am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember, nur der Impfstoff von Moderna. Und der wird bekanntlich für jüngere Leute als auch für Frauen, die ein Baby erwarten, nicht empfohlen.

Niederschwelliges Impfangebot

Dass die Stadthalle für zwei Tage zu einem öffentlichen Corona-Impfzentrum wird, geht auf die Initiative von Aysegül Winter aus Rheda zurück. Die stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbands und frühere Ratsfrau hatte bereits im Mai die Idee, Menschen in ihrer Heimatstadt ein möglichst niederschwelliges Impfangebot zu machen. Damals scheiterte das Vorhaben jedoch. Vor drei Wochen hatte Aysegül Winter einen neuen Anlauf unternehmen – und ehe sie sich versah, ein Team von Medizinern, Arzthelferinnen und anderen Unterstützern um sich versammelt. Reichlich Vorrat: „Am Impfstoff wird es nicht scheitern“, sagt Dr. Jörn Fleiter, Facharzt für Innere Medizin aus Wiedenbrück. Wie viele Menschen am vierten Adventswochenende in der Stadthalle ihren Pieks erhalten können, hänge vor allem von den Personalkapazitäten ab.

„Fühle mich verpflichtet“

Die Rhedaerin betont, dass sie bei der Organisation des temporären Impfzentrums nicht als Politikern agiert, sondern als Bürgerin der Doppelstadt. „Auch wenn ich – insbesondere aus gesundheitlichen Gründen – zurzeit parteipolitisch nicht aktiv sein kann, möchte ich mich doch mit meinen Erfahrungen und Möglichkeiten einbringen“, sagt sie. „Wenn ich feststelle, dass Dinge nicht gut laufen und die Politik das nicht merkt, fühle ich mich verpflichtet, im Interesse der Bevölkerung tätig zu werden.“

Wann findet die Impfaktion statt, und an wen richtet sich das Angebot? Die Stadthalle wird am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember, von 10 bis 15 Uhr zum Impfzentrum. Das Angebot ist für alle Bürger offen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in Rheda-Wiedenbrück oder anderswo wohnen. Welcher Impfstoff wird verabreicht? Ausschließlich das Präparat von Moderna. Das bedeutet, dass Schwangere und Unter-30-Jährige nicht an der Aktion teilnehmen können. Denn für sie wird das Vakzin nicht empfohlen. Welche Voraussetzungen müssen die Teilnehmer darüber hinaus erfüllen? Wichtig zu wissen ist, dass keine Erst- oder Zweitimpfungen verabreicht werden. Es wird ausschließlich aufgefrischt, also geboostert. Dabei ist darauf zu achten, dass der zeitliche Mindestabstand zur letzten Corona-Impfung gewahrt wird. Wer bislang nur das Präparat von Astra Zeneca erhalten hat, kann sich fünf Monate nach der Zweitimpfung boostern lassen. Wer das Vakzin von Johnson & Johnson bekommen hat, sollte sich frühestens vier Wochen danach boostern lassen. Für alle anderen Impfstoffkombinationen gilt eine Wartezeit von fünf Monaten.An was müssen die Besucher unbedingt denken? Außer der Maske sollten sie ihr gelbes Impfheft, ihren Personalausweis sowie ihre Krankenversicherungskarte nicht vergessen.

Fachärzte koordinieren die Impfaktion

Nicht zufriedenstellend funktioniert nach Auffassung von Aysegül Winter aktuell das Impfen. Das zur Steigerung der Corona-Immunität wichtige Boostern komme nicht schnell genug voran, sagt sie. Deshalb hat sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein Impfzentrum auf Zeit in Rheda-Wiedenbrück zu realisieren. Unterstützung fand sie nicht nur durch mehrere niedergelassene Ärzte und ihre Praxisteams, sondern beispielsweise auch in Person von Bürgermeister Theo Mettenborg (CDU) und Flora-Westfalica-Geschäftsführer Sebastian Siefert. Letzterer stellt am vierten Adventswochenende die Stadthalle entgeltfrei für die Boosteraktion zur Verfügung.

Zwei, die von Anfang an mit im Boot waren, sind Dr. Jörn und Dr. Olga Fleiter. Die beiden Fachärzte für Innere Medizin aus Wiedenbrück werden die Impfaktion medizinisch beaufsichtigen und koordinieren. Fachlich unterstützt werden sich von ihrem eigenen Praxisteam und den Helferinnen der Rhedaer Hausarztpraxisgemeinschaft Edda Gödde und Dr. Philipp Poppenborg. Zudem haben sich weitere Fachleute zur ehrenamtlichen Mitarbeit bereiterklärt. Darunter Nicole Stickling, Arzthelferin im St.-Vinzenz-Hospital Wiedenbrück.

Vakzin von Moderna ausreichend vorhanden

„Wir wollen mit der Aktion vor allem die Menschen erreichen, die beispielsweise nicht mobil sind oder keinen Hausarzt haben“, sagt Dr. Jörn Fleiter. Der Mediziner weiß, dass die Nachfrage nach der Boosterimpfung in weiten Teilen der Bevölkerung aktuell groß ist, das Angebot an freien Terminen in Praxen, im Gütersloher Impfzentrum sowie in mobilen Einrichtungen aber begrenzt ist. „Die meisten wollen noch vor Weihnachten geboostert werden“, sagt Dr. Fleiter. „Im neuen Jahr wird die Nachfrage abnehmen.“ Trotzdem gelte es, jetzt aktiv zu werden, „wo noch reichlich Druck auf dem Kessel ist“, sagt der Facharzt für Innere Medizin. Wieviele Patienten am 18. und 19. Dezember in der Stadthalle geimpft werden können, hänge vor allem von den personellen Kapazitäten ab, weniger vom Impfstoff. Vom Vakzin des Herstellers Moderna seien ausreichende Mengen vorrätig. „Daran wird es gewiss nicht scheitern.“

Hubert Peter vom Organisationsteam hofft, dass viele Menschen aus Rheda-Wiedenbrück und den umliegenden Städten und Gemeinden von dem zusätzlichen Impfangebot Gebrauch machen. „Ein möglichst umfassender Impfschutz ist bitter nötig, denn es geht um Menschenleben.“ Initiatorin Aysegül Winter freut sich, dass auch Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) hinter der Aktion in der Stadthalle steht. „Er hat im Gespräch mit mir sogar in Aussicht gestellt, dass wir bei weiteren Aktionen dieser Art auf das mobile Impfteam des Kreises Gütersloh setzen können“, berichtet sie. „Dieser enorme Rückenwind tut einfach gut.“ Vielleicht seien schon Ende Dezember oder im Januar weitere Impfaktionen in der Stadthalle möglich, sagt die Rheaderin.