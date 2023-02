Rheda-Wiedenbrück: Technische Störungen in zwei Bädern

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Gleich in zwei kommunalen Bädern ist es in den zurückliegenden Wochen zu Störungen an den technischen Anlagen gekommen. Betroffen waren das Hallenbad und die Pius-Kleinschwimmhalle in Wiedenbrück, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.

Hallenbad am Ostring gleich zweimal betroffen

Zwei Ausfälle waren im Hallenbad am Ostring zu verzeichnen gewesen, sagt Rathaussprecherin Lena Henkenjohann. Am Abend des 7. Februars sowie am Morgen des vergangenen Samstags sei es zur Störung einer der Schmutzwasserpumpen im Hallenbad gekommen. Der Schaden habe jeweils schnell behoben werden können, sodass das Bad nur kurzzeitig geschlossen werden musste. Am 7. Februar musste es etwas eher schließen, am vergangenen Samstag konnte es erst mit einer dreiviertelstündigen Verspätung öffnen.

Deutlich länger musste in der vergangenen Woche die Kleinschwimmhalle an der Piusschule dicht bleiben. Grund war dort laut Stadt der Ausfall der Belüftungsanlage am Aschermittwoch. Mit der Reparatur habe man sogleich eine Fachfirma beauftragt, informiert Lena Henkenjohann. Diese habe die erforderlichen Arbeiten am vergangenen Freitag abschließen können. Seit Samstag stehe die Kleinschwimmhalle den Schulen und Vereinen, die dort trainieren, wieder uneingeschränkt zur Verfügung.