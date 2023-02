Rheda-Wiedenbrück: Tönnies setzt auf Hinweisgeber

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Rheda-Wiedenbrücker Fleischkonzern Tönnies setzt auf die Unterstützung von Whistleblower. Diese können mit einer speziellen Software anonymisierte Hinweise an das Unternehmen geben.

Jeder kann Verbesserungsvorschläge unterbreiten

Außer den Mitarbeitern des Lebensmittelproduzenten können künftig auch alle Gruppen aus der Lieferkette sowie Dritte anonym auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen. Tönnies hat dafür das Hinweisgebersystem „Integrity Line“ der EQS-Group angeschafft. Damit ist es Whistleblowern möglich, anonymisiert Meldungen abzugeben.

Die Hinweisgeber können über einen verschlüsselten Postkasten mit den Verantwortlichen des Unternehmens kommunizieren und zur Aufklärung der Sachverhalte beitragen, ohne ihre Identität preisgeben zu müssen. Mit dem Münchener Unternehmen EQS hat sich Tönnies für den europäischen Marktführer entschieden, dessen Compliance-Plattform sämtliche Anforderungen des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes erfüllt.

System wird gruppenweit eingeführt

Gruppenweit werden mit der Einführung der „Integrity Line“ alle bestehenden Systeme in einen einheitlichen Standard umgewandelt. „Wir streben ein Höchstmaß an Transparenz an. Tönnies legt schon seit Jahren Wert darauf, dass intern Verbesserungsmöglichkeiten offen und ehrlich kommuniziert werden“, sagt Dirk Moormann von der Tönnies-Gruppe.