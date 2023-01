Rheda-Wiedenbrück: Überladenen Transporter gestoppt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Einen überladenen und defekten Mercedes Sprinter hat der Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Bielefeld am Montag, gegen 11 Uhr auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh aus dem Verkehr gezogen. Der 37-jährige Transporterfahrer aus Dissen war mit einer Geschwindigkeit von mit etwa 60 Stundenkilometern in Richtung Hannover unterwegs.

Ladung ungesichert und 1330 Kilogramm zu schwer

Weil die Reifen des Transporters erkennbar unter dem Gewicht der Ladung litten, steuerten die Beamten mit dem Sprinter eine nahegelegen Fahrzeugwaage an, teilt die Autobahnpolizei mit. Auf der Waage wurde eine Überladung von 1330 Kilogramm festgestellt. Damit war das zulässige Gesamtgewicht des Sprinters - von 3,5 Tonnen um 38 Prozent überschritten. Zudem war die Ladung, die aus diversen Lebensmitteln bestand, nicht gesichert. Bei der Fahrzeugkontrolle bemerkten die Polizisten zudem ein lautes Zischen im Bereich der Abgasanlage. In einer Fachwerkstatt wurde festgestellt, dass mehrere Risse in Bauteilen der Abgasrückführung bestanden, weshalb auch eine Kontrollleuchte in der Instrumententafel dauerhaft leuchtete. Letztlich wurden der Fahrzeugschein und die Kennzeichen sichergestellt. Wegen der genannten Verstöße erwarten den 37-jährigen Fahrer und den Halter jeweils Bußgelder in einem dreistelligen Geldbetrag.