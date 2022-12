Rheda-Wiedenbrück: Umgestaltungspläne nicht zeitgemäß?

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In die Diskussion rund um die Hauptstraße schaltet sich nun auch der hiesige Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ein. „Die uns vorliegenden Planungen für den Umbau der Hauptstraße entsprechen nicht den heutigen Anforderungen an eine moderne Mobilität“, sagt Daniel Neuhaus, der Vorsitzende des ADFC-Kreisverbands.

ADFC: Nur das, was übrig bleibt, sollen Autos und Lastwagen nutzen dürfen

Der ADFC erkenne insbesondere nicht, dass das oberste Planungsprinzip der Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen angewendet worden ist. „Das fordert nämlich eine Planung von außen nach innen. Zunächst muss der benötigte Platz für den Fußverkehr, dann für den Radverkehr eingeplant werden. Die dann übrig bleibende Fläche steht dem KFZ-Verkehr zur Verfügung.

Zwar sei die Fahrbahnbenutzung im Mischverkehr für Radfahrer in vielen Fällen die sicherere Alternative zu Hochbordradwegen, jedoch stoße diese bei weniger erfahrenen Radlern auf umso geringere Akzeptanz, je mehr KFZ-Verkehr vorherrsche und je höher das Geschwindigkeitsniveau sei. „Wir brauchen ein Angebot für alle, nicht nur für diejenigen, die sich souverän und unerschrocken im Verkehr bewegen“, meint der Fachmann.

Ab einem bestimmten Maß an KFZ-Verkehr sei daher eine separate Führung des Radverkehrs sinnvoll – und dieses Maß sei an der Hauptstraße sicherlich erfüllt. „Von den in Rheda-Wiedenbrück vielfach anzutreffenden sogenannten Schutzstreifen mit gestrichelter Markierung halten wir gar nichts“, so der ADFC-Vorsitzende weiter.

Baulich abgetrennter Bereich als Ideallösung?

Zuletzt hatten sich auch die Radfahrerfreunde Lintel in einem Brief an die Stadt kritisch zu diesen nur eineinhalb Meter breiten Schutzstreifen geäußert. Laut dem Fahrradclub solle geprüft werden, ob sich eine sogenannte „Protected Bike Lane“ eigne. Hierbei handelt es sich um eine breite, baulich abgetrennte und auf Fahrbahnniveau geführte Verbindung für den Radverkehr, die sich in einigen größeren Städten in Deutschland bereits bewährt habe und die Anzahl der Pedalritter dabei deutlich vergrößert habe. Natürlich müsse so eine Strecke zumindest an allen Knotenpunkten auch farblich hervorgehoben werden, am besten mit durchgefärbtem Asphalt.

Geht es auf Haupt- und Ringstraße künftig nur noch in eine Richtung?

„Wendet man das erwähnte Planungsprinzip konsequent an, kann die Lösung nur lauten, dass der motorisierte Verkehr Platz an den Geh- und Radverkehr abgeben muss“, sagt Daniel Neuhaus. Der ADFC-Vorsitzende regt an, aus Haupt- und Ringstraße Einbahnstraßen zu machen. Auf der einen hin, auf der anderen zurück.

„Beide Straßen liegen dicht zusammen und es würden aufgrund zahlreicher Querverbindungen nur geringe Umwege für den KFZ-Verkehr entstehen“, sagt Neuhaus. Durch eine Einbahnstraßenführung hätte man an beiden Straßen automatisch genug Platz für eine komfortable, sichere und leistungsfähige Führung für Rad-, Fuß- und KFZ-Verkehr. Nebenbei werden Querungen für Fußgänger erleichtert, Anwohner von Lärm und Abgasen entlastet. „Das Angebot zieht im Bereich Mobilität auch eine steigende Nachfrage mit sich“, glaubt der ADFC.