Rheda-Wiedenbrück  unterstützt bei Berufsorientierung

Rheda-Wiedenbrück (kaw) - „Wem rollt man den roten Teppich aus? Das ist der Handwerker“, sagt Petra Winkelsträter. Doch die Ansprechpartnerin im Rathaus rund um die Themen Berufswahl, Ausbildung und Studium betont auch: „Wer zwei linke Hände hat oder feinmotorisch weniger begabt ist, der ist dort wohl nicht so gut aufgehoben.“ Den passenden Beruf für sich zu finden, ist nicht so einfach. Im jüngsten Jugendhilfeausschuss gab die Mitarbeiterin der städtischen Fachstelle Übergang Schule – Beruf einen Einblick in die vielfältigen Bemühungen, junge Menschen frühzeitig bei der Berufsfindung zu unterstützen.

Übergangscoaches führen Perspektivgespräche

Zu den diversen Bausteinen gehören etwa Perspektivgespräche, die die zwei Übergangscoaches mit je einer halben Stelle an der Moritz-Fontaine-Gesamtschule (MFG) im Übergang von der neunten in die zehnte Jahrgangsstufe führen, um so auch möglichst früh einen möglichen Unterstützungsbedarf feststellen zu können. An der MFG haben sich im Schuljahr 2020/21 von den 249 Schulabgängern 89 für eine duale oder vollzeitschulische Berufsausbildung entschieden und 86 für die Oberstufe.

29 wechselten aufs Berufskolleg für einen höheren Abschluss und 37 in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Acht entschieden sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr, einen Auslandsaufenthalt, ein Praktikum oder ähnliches, informierte die Verwaltung die Gremiumsmitglieder. Übergangscoach Holger Helbig vom kooperierenden Verein Pro Arbeit machte deutlich, wie wichtig das Sammeln praktischer Erfahrungen ist, wie es die Gesamtschüler zum Beispiel in der Probierwerkstatt erfahren können. Einmal pro Woche schreiten die Sieben- bis Neuntklässler dabei für zwei Stunden zur Tat und dürfen letztlich die von ihnen hergestellten Arbeiten präsentieren.

Praktische Erfahrungen sind wichtig

Praktische Erfahrungen hätten, so stellen die Fachstelle und Übergangscoaches fest, 2020 und 2021 manches Mal gefehlt, da coronabedingt Betriebspraktika nicht oder nur eingeschränkt hätten stattfinden können. Sie habe der gleichzeitige Digitalisierungsschub nicht ersetzen können. Aus dem Plenum danach gefragt, ob sich inzwischen mehr junge Menschen fürs Handwerk, in dem händeringend Fachkräfte gesucht werden, interessieren, differierten die Erfahrungen von Helbig und Winkelsträter. Er stellte keine verstärkte Nachfrage fest, während sie von einem „Umdenken“ sprach, das sie bei dem Speeddating-Angebot beobachtet habe. Bei diesem Format werden Ausbildungsinteressierte und Ausbilder bei einem Vorstellungsgespräch zusammengeführt.

Speeddating und Ausbildungsmesse

Während das Angebot „Speeddating – Azubi trifft Ausbildungsbetrieb“ im vorigen Jahr pandemiebedingt nur im Digitalformat stattfand, soll die neunte Auflage in diesem Jahr wieder live über die Bühne gehen, und zwar am Donnerstag, 24. März, ab 16 Uhr im Rathaus Rheda. Interessenten werden darum gebeten, sich bei Petra Winkelsträter unter 05242/963595 zu melden, um ein Vorgespräch zu vereinbaren. Eine weitere Möglichkeit sich hinsichtlich seiner zukünftigen Karriere schlau zu machen, bietet die Messe „Ausbildung und Arbeit 2022“. Sie ist bereits in Planung und soll am Freitag, 12. August, von 8.30 bis 15 Uhr Jugendlichen ermöglichen, zielgerichtet Firmen mit freien Ausbildungsplätzen zu treffen. Heimische Unternehmen stellen sich vor. Dabei reicht die Palette von der Möbelbranche bis hin zum Pflegebereich. Auf dem Platz vor der Stadthalle ist zudem ein buntes Mitmachprogramm vorgesehen.