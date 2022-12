Rheda-Wiedenbrück: Verdacht auf Fahrerflucht nach Unfall

Schwer verletzt wurden Fahrer und Beifahrer des in Polen zugelassenen Peugeot bei dem Unfall auf der Autobahn 2 in Rheda-Wiedenbrück. Die Polizei sucht nun nach einem roten Kleinwagen, der den folgenschweren Zusammenstoß verursacht haben soll.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Drei Verletzte hat am Samstag um 15.18 Uhr ein schwerer Unfall auf der Autobahn 2 in Rheda-Wiedenbrück gefordert. Das Unglück ereignete sich in Höhe der Brücke „An der Wegböhne“. Ein roter Kleinwagen wechselte nach Polizeiangaben den Fahrstreifen und verursachte so den Verkehrsunfall. Der Fahrer flüchtete, nach ihm wird nun gefahndet.

Roter Kleinwagen schert nach Überholvorhang zu früh wieder ein

Wie die Beamten an der Unfallstelle mitteilten, wechselte ein roter Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen nach dem Überholvorgang zu früh vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, musste der 24-jährige Fahrer eines Peugeot mit polnischer Zulassung bremsen und nach links ausweichen.

Der polnische Kleinwagen geriet dabei nach links gegen die Mittelschutzplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug nach rechts und geriet gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug aus Rheda-Wiedenbrück.

Nach dem Notruf entsandte die Kreisleitstelle der Feuerwehr in Warendorf den Löschzug Oelde sowie drei Rettungswagen aus Oelde, Ennigerloh und Rheda-Wiedenbrück sowie das Notarzteinsatzfahrzeug aus Gütersloh an die Unfallstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten der Fahrer und ein Mitfahrer (26) den Peugeot bereits verlassen.

Beifahrer wird von Feuerwehr aus Fahrzeug geborgen

Nach Auskunft von Löschzugführer Christoph Junkerkalefeld wurde der Beifahrer schonend aus dem Fahrzeug geborgen. Dafür wurde die Beifahrertür mit hydraulischem Werkzeug entfernt und der Mann aus dem Fahrzeug gehoben.

Die drei PKW-Insassen wurden an der Unfallstelle notärztlich behandelt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurde der 27-jährige Beifahrer aus Polen schwer verletzt. Der Fahrer sowie der Mitfahrer konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, er konnte seine Fahrt später fortsetzen. Der Peugeot aus Polen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Vier Kilometer Stau auf der Autobahn während der Rettungsarbeiten

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurden der rechte und mittlere der drei Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von bis zu vier Kilometern. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei auf etwa 22 000 Euro.

Der rote Kleinwagen, der den folgenschweren Zusammenstoß verursacht haben soll, setzte seine Fahrt fort. Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht wurden eingeleitet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Diese können sich bei der Polizei in Bielefeld unter 0521/5450 melden.